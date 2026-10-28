Fondi europei e trasferimento tecnologico: a Lecce la tappa pugliese di “SITE” con l’Università del Salento

LECCE – Come fanno università, centri di ricerca e imprese italiane a intercettare più fondi europei a gestione diretta e a trasformare i risultati della ricerca in innovazione? Se ne discuterà venerdì 30 ottobre a Lecce, dalle 9.30 alle 13, all’ex Convento degli Agostiniani (viale Michele De Pietro 10), nel corso dell’incontro “Dalla ricerca alla filiera europea. Università, trasferimento tecnologico e fondi diretti: il 2027 come laboratorio del futuro”, un evento nazionale organizzato da SITE – Sistema Italia in Europa, in collaborazione con l’Università del Salento.

SITE è il percorso del Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato a rafforzare la partecipazione italiana ai programmi europei a gestione diretta. È finanziato dal Programma operativo complementare al PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”.

Dopo l’accoglienza, alle 10 apriranno i lavori la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, la rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello e Laura Cavallo, direttrice generale del Dipartimento per gli Affari Europei. Germana Di Falco e Franco D’Amore di Eutalia presenteranno poi i principali risultati del percorso SITE: come partecipa l’Italia ai programmi europei, quali servizi di supporto sono stati attivati, quali fabbisogni sono emersi dal confronto con amministrazioni centrali e territori.

Il cuore della mattinata saranno i SITE Talks, dalle 11 alle 12.30, dedicati alla filiera che va dalla ricerca all’innovazione e al trasferimento tecnologico. Modererà i lavori Laura Cavallo e interverranno: Melissa Valentino (Ministero dell’Università e della Ricerca); Raffaele Spallone, (Ministero delle Imprese e del Made in Italy); Stefano Corgnati, coordinatore CRUI per il trasferimento tecnologico; Maria Chiara Di Guardo, presidente di Netval; Nicoletta Amodio, Confindustria; Roberto Morabito, presidente del CETMA; Giuliana Battisti, Warwick Business School; Giuseppe Ciccarella, prorettore alla Ricerca dell’Università del Salento.

Chiuderà la mattinata la proiezione della mostra immersiva “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, seguita da un momento di networking.

«Ospitare a Lecce un appuntamento nazionale come SITE significa riconoscere il ruolo che le università del Mezzogiorno possono avere nella costruzione dell’Europa della ricerca e dell’innovazione – dichiara Aiello -. Il nostro Ateneo crede in un dialogo stabile tra istituzioni, mondo produttivo e comunità scientifica. È da questo dialogo che nascono progetti capaci di competere a livello europeo e di generare valore per il territorio».

«I fondi europei a gestione diretta sono una grande occasione, ma richiedono competenze, reti e capacità progettuale che vanno costruite nel tempo – aggiunge il prorettore Ciccarella -. Il trasferimento tecnologico è il ponte tra i laboratori e le imprese. Confrontarci con ministeri, CRUI, Netval e sistema industriale ci aiuta a rafforzare questo ponte, in vista della nuova programmazione europea».

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

L’evento istituzionale organizzato da SITE in programma a Lecce il 29 e 30 ottobre è rinviato a data da destinarsi.