“Caso Guido”, De Leo: “Le poltrone non siano un bottino, si torni a discutere della città”

LECCE – Il caso dell’assessore Andrea Guido apre una riflessione sugli equilibri della maggioranza e sul significato della politica come servizio alla comunità. Dopo la condanna in primo grado a due anni per corruzione, con esclusione dell’aggravante mafiosa, l’assessore potrebbe formalizzare le dimissioni prima dell’arrivo del provvedimento prefettizio di sospensione previsto dalla legge Severino. Una prospettiva che ha già acceso il confronto sulla successione e sulla gestione delle deleghe.A intervenire è Gigi De Leo, coordinatore di Democrazia e Solidarietà, che contesta la corsa alle postazioni e sollecita un confronto sui programmi per Lecce. “La circostanza che sta riguardando l’Assessore Andrea Guido ancora in carica, sulla quale si stanno interrogando i partiti di maggioranza, ci obbliga ad una riflessione sul significato della politica. Il fatto che qualche movimento politico si muova per occupare una casella prima ancora che le dimissioni dell’Assessore Guido Andrea siano formalizzate dà l’impressione di una politica autoreferenziale, sganciata dai problemi reali dei cittadini.

Quando una poltrona viene percepita come un ‘bottino’ da spartire a prescindere dal mandato originario degli elettori, si rompe quel patto di fiducia fondamentale che regge la democrazia rappresentativa. La sensazione diffusa che a muovere la classe dirigente non siano più le idee o una visione di società, ma la conservazione o l’ampliamento del proprio spazio di potere, alimenta inevitabilmente il distacco dell’opinione pubblica, la cosiddetta disaffezione o antipolitica. L’etica della responsabilità viene meno perché la vera politica intesa come servizio da rendere alla comunità richiede la capacità di fare un passo indietro, di anteporre l’interesse generale e di rispettare i tempi istituzionali, evitando la percezione di un mercimonio delle cariche. Il metodo delle segrete stanze anziché del confronto programmatico appartiene alla vecchia politica.

Il movimento Puglia Popolare avrebbe dovuto chiedere la convocazione di un tavolo di maggioranza per indicare percorsi condivisi — anziché rivendicare postazioni che se pur legittime non trovano giustificazione perché mettono in luce una frattura profonda tra la teoria della rappresentanza e la percezione concreta delle dinamiche di potere. Affrontare una crisi di Giunta discutendo di idee e programmi per la città (come il welfare, gli affari istituzionali o lo sviluppo) darebbe tutt’altro spessore all’azione politica, trasformando un momento di difficoltà in un’occasione di rilancio amministrativo. Il rispetto per le istituzioni e delle persone è fondamentale perché “sulla disgrazia altrui non si possono costruire le proprie fortune”. Speculare sulle difficoltà di un amministratore o di un equilibrio di Giunta per trarne un vantaggio di fazione restituisce all’esterno un’immagine predatoria della politica. Quando la poltrona diventa il fine e non il mezzo, il cittadino smette di sentirsi parte dello Stato o di una Amministrazione e comincia a considerarli un mondo estraneo, se non ostile. Riscattare la politica significa esattamente invertire questa rotta: pretendere che la coalizione torni a discutere di cosa fare per il territorio è fondamentale e questo è il compito che spetta al Sindaco che deve fare sintesi tra le varie esigenze che le vengono prospettate”.