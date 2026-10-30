Fitto: “Grazie al Pnrr i tempi dei procedimenti civili si sono ridotti del 50%”

“Il Pnrr rappresenta una grande opportunità di modernizzazione del paese. L’Italia ha già ricevuto circa 166 miliardi di euro, sui 194,4 miliardi previsti, ed ha presentato la richiesta dell’ultima rata. Ma il risultato più importante non è soltanto la quantità di risorse investite, è la capacità di trasformarle in cambiamenti concreti e duraturi.

La giustizia è uno degli esempi più significativi. Al 30 giugno del 2026 l’indicatore dei tempi di smaltimento del contenzioso si è ridotto dell’oltre il 50% nel settore civile e del più del 38% in quello penale rispetto al 2019”. Lo afferma il vicepresidente per le Riforme e la Coesione della Commissione europea, Raffaele Fitto, in un videomessaggio al Salone della Giustizia.

“Sono risultati importanti che superano gli obiettivi fissati dal piano e che siamo impegnati a consolidare, perché una giustizia più efficiente significa maggiore certezza per le imprese, più fiducia per i cittadini e un paese più attrattivo per gli investimenti. Ora, mentre ci avviciniamo alla conclusione del piano nazionale di ripresa e resilienza, guardiamo anche oltre. La nostra priorità è rendere strutturali i risultati raggiunti”, ha aggiunto il vicepresidente esecutivo. “Per questo continuiamo a lavorare sulle riforme, sulla semplificazione amministrativa sulla qualità della spesa pubblica è una priorità anche a livello europeo”, ha concluso.