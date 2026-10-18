Scontro tra auto e due ruote a Casalabate: due feriti soccorsi in codice rosso al Fazzi

CASALABATE (Lecce) – Tragico scontro nella primo pomeriggio di oggi lungo le strade della marina di Casalabate, in agro di Squinzano, dove un’auto condotta da una settantacinquenne e uno scooter guidato da un uomo di cinquantaquattro anni sono venuti a collisione per cause ancora al vaglio delle autorità.

L’impatto tra i due mezzi si è rivelato particolarmente violento, richiamando l’attenzione degli automobilisti in transito che hanno sollecitato i soccorsi al numero di emergenza. In breve tempo sono giunte sul posto le automediche del 118 per prestare le prime cure a entrambi i conducenti, rimasti contusi nello scontro.

Valutate la gravità delle lesioni e le dinamiche del quadro clinico, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento immediato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Nello snodo viario teatro dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Squinzano per regolare la circolazione ed eseguire i rilievi tecnici volti a ricostruire la traiettoria dei veicoli e ad accertare le eventuali responsabilità.