Tragedia alle porte di Montesano Salentino: impatto contro un muretto a secco, muoiono due 52enni

Un tardo pomeriggio domenicale segnato dal dolore e da un pesante bilancio sulle strade del Capo di Leuca. Erano da poco passate le 18:00 quando un tragico evento si è consumato lungo le vie rurali che collegano il territorio di Montesano Salentino a quello di Ruffano, strappando la vita a due uomini di cinquantadue anni, Mario Rago e Donato Tempesta.

I due viaggiavano a bordo di una motocicletta Yamaha lungo via Bosco Belvedere. Per cause che gli inquirenti stanno cercando di chiarire, il conducente del mezzo a due ruote, Donato Tempesta, residente a Montesano, avrebbe improvvisamente perso l’aderenza con l’asfalto. La traiettoria fuori controllo si è conclusa con una violenta collisione contro uno dei tradizionali muretti a secco che delimitano le campagne circostanti. L’urto ha provocato lesioni fatali a entrambi gli occupanti: oltre al conducente, ha perso la vita anche il passeggero, Mario Rago, originario del posto ma trasferito da tempo in provincia di Mantova.

I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due centauri. La zona è stata raggiunta dalle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, impegnate nella messa in sicurezza del sito, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Specchia e del Nucleo Radiomobile di Tricase per i rilievi di rito e la gestione del traffico locale.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza le fasi dell’accaduto e stabilire le ragioni della perdita di controllo del veicolo.