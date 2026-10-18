Strisce blu, Siculella (Mind): “Una città impantanata nel traffico e nell’ipocrisia della sua classe politica”

LECCE – Alberto Siculella – Presidente di Menti Indipendenti interviene con fermezza nel dibattito sulla gestione della sosta e della mobilità urbana a Lecce.

“Nel decennio 2016-2026 la media dei passeggeri del trasporto locale è rimasta pressoché identica, bloccata a circa 1,5 milioni all’anno. Le statistiche parlano di oltre 80mila accessi veicolari giornalieri in città, mentre chi sceglie autobus e treno resta una percentuale marginale. Nel frattempo la città si svuota di parcheggi pubblici diffusi e si arricchisce di privati e concentrati. Nessun adeguato intervento da e per i parcheggi di interscambio che restano deserti, come Settelacquare e Belloluogo”.

Così Siculella denuncia lo stato di immobilismo in città. “Anni persi dietro a slogan, sprechi di tempo e denaro, a causa di una politica ideologica e poco concreta, quanto inefficace nei risultati. Poche le idee della maggioranza, confuse quelle della minoranza” sottolinea Siculella sulle ultime vicende che hanno animato il dibattito politico in città.

“Oggi l’opposizione cavalca il dissenso, seppur con modalità differenti, era già tutto previsto dalla precedente Amministrazione. Addirittura si è arrivati a scendere in Piazza, a richiedere di stoppare gli aumenti e introdurre 15-30 minuti di gratuità nelle aree di commercio di prossimità, proprio da Piazza Mazzini dove, loro stessi, prevedevano costi ancora più alti”, sottolinea Siculella.

“Rivendicazioni e richieste sarebbero anche legittime – sottolineano da MIND – se non fosse che in quella piazza manifestano gli stessi decisori pubblici che in passato hanno introdotto le strisce blu all’Ospedale ‘Vito Fazzi’ e che, nel loro piano, avevano previsto meno zone interessate ma con tariffe ancora più alte e un’estensione progressiva nel tempo. Il concetto non cambia: misure sventolate come leve strategiche di mobilità sostenibile vengono puntualmente ridotte ad odiosi balzelli sui cittadini”, puntualizza Siculella. “Chi amministra ha il dovere di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, senza cambiare carte in tavola a seconda che sieda tra i banchi della maggioranza o dell’opposizione. Le scelte finora adottate per la viabilità cittadina sono, nel migliore dei casi, insufficienti e poco coraggiose; nel peggiore, inutili e dannose. La peggiore politica si alimenta di ipocrita propaganda e soffoca la comunità”.

Da MIND Menti Indipendenti fanno sapere che le iniziative intraprese, presentando proposte di modifica e integrazione del PUMS, nel maggio 2025, forte dell’adesione di oltre 700 persone ai banchetti e 600 sottoscrittori online, non sono state prese minimante in considerazione. “Oggi, lontani dal cavalcare il dissenso, forti di una visione responsabile, seria e coraggiosa per una mobilità realmente sostenibile ed integrata, rivendichiamo la nostra agenda politica, i tempi con cui abbiamo proposto le modifiche e garantiamo alla cittadinanza che saremo sentinelle attive per monitorare il rispetto dell’Art. 7 del Codice della strada eluso dall’amministrazione dichiarando come ZPRU (zona di particolare rilevanza urbanistica) un’area su cui la cui motivazione va indagata, e così faremo in tutte le sedi opportune”.