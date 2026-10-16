Studente morto in un incidente: nel processo d’appello bis condanna ridotta da 4 anni a 2 anni e 4 mesi

TREPUZZI/SQUINZANO (Lecce) – Ulteriore sconto di pena nel processo d’Appello bis per D.P.P., la 41enne di Trepuzzi ritenuta responsabile della morte dello studente universitario Andrea Maggio, originario di Squinzano, deceduto il 21 giugno 2019 in un incidente stradale nei pressi dell’incrocio per Trepuzzi sulla strada che conduce a Casalabate. Su rinvio della Corte di Cassazione, la Corte (Presidente Carlo Errico) ha ridotto da 4 anni a 2 anni e 4 mesi la condanna inflitta in un promo processo d’appello alla donna facendo venire meno le aggravanti della circolazione contromano e dell’aver guidato sotto effetto di sostanze psicotrope e stato di ebbrezza. Alla luce di un ulteriore parametro: il riconoscimento del concorso di colpe nell’incidente anche a carico della vittima per la velocità con la quale stava procedendo.

Un tasso alcolemico, a parere degli avvocati dell’imputata, Marco e Andrea Pezzuto, ben al di sotto del livello soglia per il quale una persona possa essere condannata. E non c’era certezza su quando eventualmente le sostanze erano state assunte. In primo grado la donna era stata condannata dalla gup Francesca Mariano a 10 anni di reclusione, con il riconoscimento delle aggravanti, pena poi ridotta in Appello a 4 anni. In primo grado, un precedente giudice aveva rigettato un patteggiamento concordato dalla difesa con la procura a 2 anni e 8 mesi di reclusione perché ritenuto troppo basso rispetto alla gravità dei fatti. E l’imputata aveva così chiesto di essere giudicata in abbreviato, processo che si era arricchito di un supplemento di perizia.

La Corte di Appello di Lecce aveva escluso tutte le aggravanti e rideterminato la pena in quattro anni, riconoscendo anche il concorso di colpa della vittima per la velocità non adeguata allo stato dei luoghi. Le indagini tecniche hanno ricostruito quanto accaduto quella sera avvalorando la dinamica effettuata nell’immediatezza dagli agenti della polizia locale di Trepuzzi: il giovane marciava nella giusta direzione ad una velocità compatibile con i limiti previsti; la Fiat Panda, invece, svoltò a sinistra senza dare la precedenza impedendo alla moto di evitare l’impatto; la macchina, infatti, uscì dalla sua corsia invadendo quella opposta tagliando obliquamente la linea di mezzaria senza tracce di frenata come emerse già nel corso della consulenza affidata in fase di indagini all’ingegnere Lelly Napoli nonostante la difesa, come poi sostenuto anche in Appello, asserisse che la donna non fosse in contromano e ipotizzando un nesso tra la velocità della moto, ritenuta superiore a quella consentita nel tratto stradale interessato e la gravità dell’impatto, come effettivamente ravvisato dalla Corte.

I familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Elvia Belmonte e Pierfilippo Centonze. Il padre, proprio per sensibilizzare gli automobilisti ad una guida maggiormente prudente in quel tratto di strada, ha destinato agli enti una somma ragguardevole per realizzare una rotatoria sul tratto di strada in cui è morto il figlio.