Se ne andava in giro con una pistola in auto: 50enne patteggia e torna libero

LECCE – Si chiude con un patteggiamento a 1 anno e 11 mesi di reclusione la vicenda giudiziaria a carico di Eminovic Shabani, cittadino serbo di 50 anni, residente presso il campo sosta “Panareo”. La giudice Tea Verderosa ha accolto l’istanza depositata dall’avvocato Luigi Pennetta con la pm Francesca Miglietta e revocato l’obbligo di dimora nel Comune di Lecce cui era sottoposto dopo circa cinque mesi trascorsi in carcere. la sostituzione della misura cautelare detentiva con quella molto più blanda dell’obbligo di dimora nel Comune di Lecce.

Per la giudice, con un provvedimento dell11 settembre scorso, pur persistendo le esigenze cautelari, queste potevano ritenersi comunque attenuate per effetto della sottoposizione della misura, per il corretto comportamento processuale e la resipiscenza manifestata.

L’uomo venne fermato dai militari della Guardia di finanza l’8 aprile scorso: dopo un controllo in auto, all’interno di un doppiofondo ricavato, era stata nascosta una pistola calibro 45 di fabbricazione americana. L’arma, peraltro, era priva di matricola, completa di caricatore e dodici cartucce pronte all’uso. Al termine delle operazioni, i militari sequestrarono l’arma e il munizionamento, facendo scattare l’arresto in flagranza per il conducente, che, addosso aveva 0.5 grammi di hashish e marijuana, probabilmente per uso personale.

L’uomo, accusato di ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, finì così in carcere. Nelle scorse ore, la sentenza e la revoca dell’ultima misura cui era sottoposto.