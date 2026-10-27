Violenze e maltrattamenti sulla moglie dal 2006: condannato a 4 anni per un artigiano 49enne

ALLISTE (Lecce) – Avrebbe reso il matrimonio un inferno fin dal 2006, anno in cui la coppia si è sposata. Con condotte violente nei confronti della moglie spesso spinto da una gelosia morbosa. A.C., un 49enne di Alliste, è stato condannato a 4 anni di reclusione con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati così come stabilito dai giudici in composizione collegiale (Presidente Annalisa De Benedictis) così come richiesto dalla pubblica accusa.
Le indagini, come spesso accade per simili vicende, hanno fatto luce su un clima autoritario e violento instaurato dall’uomo, nella vita di tutti i giorni un artigiano, con aggressioni fisiche anche alla presenza dei figli minori e provocandole dei lividi in varie parti del corpo e umiliazioni verbali.
Con epiteti irripetibili. Dopo la denuncia è scattata l’indagine coordinata dalla pm Erika Masetti. La donna, nel processo, non si era costituita parte civile.l’uomo era difeso dall’avvocato Antonio Bolognese.
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