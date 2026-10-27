“Ciuccio che sparla di tutti”, offese social a un avvocato: condanna confermata e sentenza parzialmente riformata

RACALE (Lecce) – Una vicenda giudiziaria con un avvocato coinvolto. L’intera inchiesta trae origine da un post su Facebook di un imprenditore di Racale: si parlava di questioni amministrative relative al Comune del basso Salento. Ebbene accade questo: l’avvocato Mauro Margarito aveva espresso un parere in maniera garbata. Per tutta risposta, A.N., già cliente del professionista, in riposta ad un commento di un altro utente si era lasciata sfuggire un messaggio: “Ciuccio che sparla di tutti. Lui non ama neanche la sua professione svela tutti i problemi, i segreti delle persone. Quelle poche che si fidano di lui, ma di chi stiamo parlando?”.

A.N. aveva scritto questo commento il 3 marzo 2020 che il professionista non poteva leggere perché dal novembre del 2021 (secondo quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale di primo grado e come poi confermato da una consulenza di parte prodotta dalla difesa della signora) era stato bloccato su Facebook da quest’ultima. Pertanto l’avvocato aveva provveduto a sporgere querela nei suoi confronti.

In un primo momento, il pm titolare del fascicolo aveva chiesto l’archiviazione; ma a seguito dell’opposizione l’allora giudice per le indagini preliminari Simona Panzera aveva deciso di formulare l’imputazione coatta. Il processo di primo grado è poi proseguito davanti al giudice Fabrizio Malagnino. Nell’udienza del 25 maggio 2023, la persona offesa ha ripercorso, come teste, l’intera vicenda ed è stata anche ascoltata la consulente di parte della difesa della signora, l’ingegnera Luigina Quarta, che aveva dichiarato che le offese contenute nel post della signora non potevano essere lette dall’avvocato Margarito.

Dopo la discussione delle parti, il giudice aveva riconosciuto la colpevolezza di A.N. per il reato di diffamazione aggravata, concedendole le attenuanti generiche, condannandola al pagamento di una multa di 500 euro e al pagamento di una provvisionale 4mila euro in favore della parte civile e alla rifusione delle spese legali sostenute dall’avvocato Margarito. Nel giudizio d’appello, la sentenza è stata parzialmente riformata perché la Corte ha concesso alla donna il beneficio della sospensione della pena e la non menzione riducendo il quantum della provvisionale a 1.000 euro confermando nel resto la sentenza impugnata.

L’imputata era difesa dall’avvocata Paola Leone. L’avvocato Margarito, invce, era difeso dall’avvocato Fabrizio Ruggeri.