Spaccia hashish nella movida, nei guai quattordicenne

GALATINA (Lecce) – Un controllo nei punti di ritrovo della movida di Galatina ha portato alla denuncia di un quattordicenne del posto, sorpreso in tarda serata con diverse dosi di sostanza stupefacente pronte per lo spaccio. Nei confronti del minore è scattato anche il divieto di frequentazione di locali ed aree urbane per la durata di due anni.

L’episodio si è verificato intorno alle 23:30 del 6 ottobre scorso, quando le pattuglie della Squadra Volante del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno notato il giovane nei pressi di una sala giochi e tra alcune vetture in sosta in una zona frequentata da giovani. Alla richiesta di identificazione, il quattordicenne, sprovvisto di documenti ma già noto agli agenti per un trascorso intervento, ha consegnato spontaneamente un sacchetto con tredici involucri sigillati in carta da forno.

Condotto negli uffici di polizia e raggiunto dal genitore, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha permesso di recuperare all’interno di un calzino un quattordicesimo involucro identico agli altri. Le analisi condotte dalla Polizia Scientifica hanno confermato che il materiale — per un peso complessivo di circa 18 grammi — era costituito da hashish, poi sottoposto a sequestro.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce per detenzione ai fini di spaccio, il Questore Giampietro Lionetti ha emesso a carico del giovanissimo la misura di prevenzione del DACUR. Il provvedimento gli vieterà per i prossimi ventiquattro mesi di stazionare o frequentare gli esercizi pubblici e i luoghi della movida situati nell’area dell’accertamento.