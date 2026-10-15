Escursioni turistiche abusive nel Capo di Leuca: la Guardia di Finanza sanziona un diportista per 15mila euro

SALENTO – I controlli di routine lungo la fascia costiera del Salento hanno portato alla luce un’attività di noleggio navale del tutto priva delle necessarie autorizzazioni commerciali. L’operazione è stata condotta da un equipaggio della Sezione Operativa Navale di Gallipoli, impegnato nelle attività di vigilanza economico-finanziaria in mare a tutela del settore turistico marittimo.

I militari hanno affiancato e sottoposto a verifica un’imbarcazione intenta al trasporto di turisti al largo del Capo di Leuca. Dalla consultazione delle banche dati di settore sono emersi immediati elementi di anomalia: il natante risultava infatti iscritto ai registri unicamente per uso diporto privato, sprovvisto sia dell’annotazione obbligatoria per il servizio commerciale, sia della documentazione idonea ad attestarne la sicurezza per l’impiego con terzi a bordo.

Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle hanno inoltre rilevato come l’organizzazione dei tour lungo il litorale venisse sponsorizzata e venduta tramite gruppi WhatsApp dedicati e canali social, in aperta violazione della disciplina stabilita dalla Legge Regionale del 2019. Alla luce delle irregolarità, i finanzieri del comparto aeronavale hanno elevato una sanzione amministrativa che può raggiungere l’importo di 15mila euro, investendo contestualmente i reparti territoriali della Guardia di Finanza per i successivi rilievi sulla posizione fiscale e sui redditi non dichiarati.