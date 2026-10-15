Sul banco degli imputati con l’accusa di occultamento e distruzione di scritture contabili: assolto impenditore

LECCE – Ieri la giudice monocratica Valeria Fedele, dopo due anni di processo, ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” P.S.L., 62 anni di Lecce (difeso dall’avvocato Carlo Viva e all’epoca dei fatti legale rappresentante di una società di Lecce operante nell’elaborazione elettronica di dati contabili ed altro) dal reato di occultamento e distruzione di scritture contabili e fatture di cui all’art.10 dlgs 74/00.

L’indagine era stata condotta dalla Guardia di finanza di Lecce ed aveva avuto ad oggetto gli anni 2018 e 2019. L’asserito danno erariale ipotizzato riguardava l’evasione di imposta sui redditi e di IVA, per complessivi euro 500.000 circa.

L’accusa aveva chiesto 3 anni di reclusione.