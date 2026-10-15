San Cesario, il Pd chiede le dimissioni di Distante, ma il sindaco tesse nuove alleanze e rimette in giunta Luperto

SAN CESARIO DI LECCE – Il sostegno della Lega al sindaco Giuseppe Distante riaccende lo scontro politico a San Cesario, dove la ricerca di una nuova maggioranza si intreccia ormai con la preparazione delle prossime amministrative. In soccorso arriva la Lega e poi il primo cittadino fa una mossa a sorpresa: conferma in giunta Anna Luperto, proprio una delle papabili alla corsa a sindaco. Il Partito Democratico chiede le dimissioni del primo cittadino e attacca la gestione della crisi, mentre nel campo alternativo all’attuale amministrazione restano aperte le scelte sulle alleanze e sul candidato sindaco. “Scompare la politica, rimane la poltrona” è il messaggio con cui il circolo cittadino “Antonio Caiaffa” accompagna il suo affondo: una contestazione che investe tanto l’azzeramento della giunta quanto i nuovi equilibri che potrebbero consentire a Distante di proseguire il mandato.

Nel comunicato di oggi, i dem riferiscono della disponibilità dei consiglieri leghisti Garzya e Marzo a sostenere il sindaco, motivata dal senso di responsabilità. Una posizione che il Pd interpreta come un appoggio legato alle richieste che potranno essere avanzate di volta in volta, definendolo polemicamente “à la carte”. Nella ricostruzione del circolo entra anche Montefusco (che ora si è riavvicinato), indicato come protagonista di un precedente allontanamento dall’asse Distante-Rizzello: secondo i dem, sullo sfondo di quella frattura ci sarebbe stata l’aspirazione a un ingresso in giunta. Una lettura politica dell’opposizione, che collega le tensioni sulle deleghe alla ricerca di nuovi sostegni consiliari. Il punto di rottura resta la decisione del sindaco di azzerare l’esecutivo. Distante aveva motivato il provvedimento con la sfiducia manifestata da alcuni componenti della maggioranza e con la necessità di verificare le condizioni per continuare ad amministrare.

Il Pd rovescia questa interpretazione: la lettera iniziale agli amministratori, l’ultimatum e le successive consultazioni avrebbero avuto, secondo il circolo, l’obiettivo di dividere la squadra e garantire la permanenza del primo cittadino alla guida del Comune. Da qui la richiesta di dimissioni e di un confronto pubblico sulle ragioni della crisi. Nel mirino finiscono anche Elisa Rizzello e il suo rapporto politico con Distante, accusati dai dem di privilegiare il consolidamento delle rispettive posizioni. Il partito rivendica invece un percorso per costruire un progetto alternativo coinvolgendo cittadini, realtà economiche, sociali e culturali del territorio.

La crisi ha già aperto la discussione sulla successione. Distante è intenzionato a ricandidarsi; sul fronte opposto, tra le ipotesi emerse figurano Anna Luperto, già assessora alla Cultura, e c’è chi vorrebbe puntare su Fabiana Del Cuore, esponente di Cantiere Democratico, che aveva chiesto le dimissioni del sindaco subito dopo l’azzeramento della giunta.

A precisare il quadro è intervenuto l’ex sindaco Andrea Romano nella lettera pubblicata dal Corriere Salentino l’11 ottobre, ultimo intervento della testata dedicato alla partita politica cittadina. Romano ha espresso stima per Luperto, ma ha respinto una lettura che lo rappresentasse impegnato autonomamente a promuoverne la candidatura. Ha richiamato anche il lavoro di Giulio Greco, Luigi Totaro, Gigi Renis e della presidente del Consiglio Viviana Zizza: riconoscimenti politici, senza indicare candidature ufficiali. La scelta, ha chiarito, dovrà maturare nel confronto e nella condivisione con il Pd. Il sindaco intanto ha già trovato i numeri e una squadra per proseguire; chi vuole sostituirlo deve ancora trovare un’intesa su programma, coalizione e guida.