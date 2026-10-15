Infortunio sul lavoro nell’ex Filanto di Casarano: la mano resta incastrata nel macchinario, operaio perde un dito

CASARANO (Lecce) – Un tragico fuori programma nelle fasi di lavorazione ha trasformato la mattinata di ieri in un’emergenza all’interno dello storico plesso industriale ex Filanto di Casarano. Intorno alle 11:00, un operaio originario di Taurisano è rimasto vittima di un grave infortunio mentre era intento a manovrare un impianto aziendale.
Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’arto dell’uomo è rimasto improvvisamente incastrato tra i meccanismi in funzione del macchinario. La violenta compressione esercitata dal dispositivo ha causato la netta amputazione di un dito della mano.
I colleghi presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, consentendo l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il ferito in ospedale. Nello stabilimento casaranese sono giunti i Carabinieri insieme agli ispettori dello SPeSAL della Asl di Lecce per eseguire i rilievi, ricostruire le fasi dell’accaduto e verificare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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