Stretta contro l’abbandono di rifiuti: tolleranza zero e indagini sugli “svuota-cantine” abusivi

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Linea durissima dell’Amministrazione Comunale di Presicce-Acquarica contro il fenomeno degli sversamenti illeciti, tornato al centro delle cronache locali a seguito del recente abbandono di materiali registrato in zona Villa Nonno Toto. L’episodio ha acceso i riflettori sull’attività sistematica di soggetti non autorizzati che, offrendo servizi di sgombero per solai e appartamenti, finiscono per liberarsi illegalmente dei rifiuti nelle aree extraurbane.

La problematica ha fatto registrare una recidiva nel giro di poche settimane: dopo un primo intervento di bonifica eseguito circa un mese fa in zona Canali, la situazione si è ripetuta in modo analogo nei pressi di Villa Nonno Toto. Il rapido intervento delle Guardie del Comando Provinciale NOGEZ di Lecce, coordinate dal Comandante Gianluca Luzio, ha permesso di esaminare i materiali abbandonati, tra cui arredi, plastiche e lastre in fibrocemento, e di isolare documenti cartacei e riscontri riconducibili a diverse abitazioni del vicino comune di Alessano. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi ai Carabinieri Forestali della Stazione di Tricase, giunti tempestivamente sul posto per i rilievi di competenza.

Gli accertamenti in corso puntano a stringere il cerchio sia sui materiali esecutori del trasporto illecito sia sui committenti che si sono affidati al servizio irregolare. Per i soggetti coinvolti si profila l’applicazione delle pesanti sanzioni penali previste dall’Articolo 256 del Decreto Legislativo 152 del 2006 in materia di gestione illecita dei rifiuti.

L’ente comunale ha già avviato le procedure per programmare un nuovo intervento straordinario di pulizia e ripristino del decoro lungo il viale d’accesso a Villa Nonno Toto, così da restituire piena agibilità ai residenti e ai proprietari dei fondi agricoli. Parallelamente, in sinergia con la Ditta Sangalli e le guardie zoofile e ambientali del NOGEZ, l’amministrazione ha confermato l’imminente implementazione dei dispositivi di videosorveglianza e di fototrappole sul territorio. «Non saremo mai complici di questo degrado e la tolleranza verso chi danneggia il nostro patrimonio è finita», ribadiscono dall’esecutivo cittadino, sottolineando come la cooperazione costante con le forze dell’ordine sia la chiave per arginare l’inciviltà e tutelare l’ambiente.