Fiamme a Pescoluse: doppio rogo tra i canneti vicino alla spiaggia

PESCOLUSE (Lecce) – Momenti di tensione si sono vissuti nella tarda serata di ieri lungo il litorale di Pescoluse, dove un duplice incendio è divampato improvvisamente a ridosso della spiaggia, lambendo la zona dei chioschi.

L’allarme è scattato attorno alle 22:25, quando le fiamme hanno iniziato ad avanzare rapidamente tra i canneti situati nell’area terminale di via Socrate, nella marina di Salve. Prima dell’arrivo dei soccorsi professionali, alcune persone presenti sul posto hanno tentato coraggiosamente di arginare l’avanzata del fuoco adoperando estintori portatili e un decespugliatore per creare una linea tagliafuoco di fortuna.

Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, giunte sul posto intorno alle 22:40, ha permesso di domare completamente entrambi i focolai e di scongiurare conseguenze peggiori per le strutture ricettive vicine.

Gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per far luce sulle cause dei roghi, focalizzando le verifiche sulla natura accidentale o dolosa dell’accaduto. L’episodio si inserisce in un clima di particolare tensione che interessa la comunità di Salve in seguito alla recente aggressione subita dal consigliere comunale d’opposizione Claudio Martella, sebbene al momento gli investigatori mantengano il massimo riserbo e non registrino riscontri oggettivi che leghino i due eventi. Le indagini restano aperte.