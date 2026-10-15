“Stringiamoci a Corte”, si riparte domani a Maglie con tre appuntamenti con “Molto rumore per nulla”

MAGLIE (Lecce) – Si alza il sipario sulla nuova stagione della Corte de’ Miracoli a Maglie: tre gli appuntamenti, domani, sabato e domenica (i primi due alle 20.45, il terzo alle 17.45). A dare il via al cartellone “Molto rumore per nulla” di Shakespeare, tappa del percorso in avvio di “Stringiamoci a Corte”, rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano.

Dopo il fortunato esordio con “Le smanie per andare in scena”, Daria Paoletta e lo stesso Giordano tornano a dirigere la Corte de’ Miracoli in un nuovo lavoro, titolo inglese originale “Much Ado About Nothing”. Scritta intorno al 1598, questa commedia, tra le più brillanti di William Shakespeare, intreccia amore, inganni ed equivoci. Al centro della storia due coppie: i giovani Claudio ed Ero, travolti da un intrigo che mette in dubbio la fedeltà della ragazza, e gli irresistibili Beatrice e Benedetto, protagonisti di una schermaglia amorosa fatta di ironia, intelligenza e battute fulminanti. La commedia alterna leggerezza e tensione, offrendo una riflessione sempre attuale sul rapporto tra apparenza e verità, fiducia e pregiudizio. Fin dalla sua prima rappresentazione, l’opera ha conquistato il pubblico per il ritmo teatrale e la modernità dei personaggi, in particolare circa Beatrice e Benedetto, considerati una delle coppie più affascinanti dell’intero teatro shakespeariano. Celebre è anche l’omonimo film del 1993 diretto e interpretato da Kenneth Branagh, con un cast stellare ancor oggi considerato uno dei migliori adattamenti cinematografici delle commedie shakespeariane.

Con Sara Antonazzo, Davide Calò, Rosa Cesareo, Fernando Colazzo, Matteo Colazzo, Sabina De Giorgi, Antonio Gemma, Raffaele Gili, Stefania Giustiziero, Adele Maruccio, Claudio Nuzzo, Giuseppe Resta, Irene Rizzo, Aurelio Sicuro. Costumi Claire Vallet, traduzione e regia di Daria Paoletta e Massimo Giordano. Biglietto 15 euro, biglietti online su diyticket.it, info e prenotazioni 391.3119716 e 328.0410603 (Corte de’ Miracoli in via Sante Cezza 5, Maglie).