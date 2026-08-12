“Chiari di Luna”, domani e venerdì “Il viaggio a Napoli” nell’atrio del Liceo Capece di Maglie: sul palco Massimo Giordano e Louis Caloro

MAGLIE (Lecce) – Doppio appuntamento in prima assoluta a Maglie, giovedì 13 e venerdì 14 agosto, per “Chiari di Luna”, rassegna teatrale giunta alla sua ventiduesima edizione. Sul palco dell’atrio del Liceo Capece, stavolta, Massimo Giordano e Louis Caloro, in un testo scritto e diretto dallo stesso direttore artistico della rassegna: “Il viaggio a Napoli”.

1848, Regno delle Due Sicilie. Saverio e suo figlio Michelino partono dal Salento alla volta di Napoli. Viaggiano su un carro carico di forme di pecorino di Maglie, affrontando strade dissestate e giornate interminabili. Il loro non è però un semplice viaggio commerciale. Quel formaggio rappresenta una preziosa merce di scambio destinata a un influente funzionario regio, chiamato a decidere il tracciato della nuova strada ferdinandea che dovrà collegare Gallipoli a Otranto. Da quella scelta dipende il futuro economico di un intero territorio: la strada passerà da Maglie, oppure dalla vicina Scorrano? Ambientato interamente sul carro, “Il viaggio a Napoli” è un racconto picaresco che intreccia verità e invenzione, da cui nasce un affresco vivace e divertente di un Mezzogiorno ottocentesco, ancora intriso di consuetudini feudali, in cui la grande storia corre accanto alle piccole miserie e alle grandi speranze degli uomini. Un mondo in movimento, sospeso tra progresso e interesse personale, nel quale l’astuzia conta spesso più della forza e il cammino verso la meta diventa la più straordinaria delle avventure.

“Chiari di Luna” prosegue il 20 agosto con “Marcinelle”, a cura di Alt Academy Produzioni, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli e “Molto rumore per nulla”, il 31 agosto con Claire Vallet e “Mio figlio Francesco”. Sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura, patrocinio tra gli altri di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture. Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092/328.0454551), e on line su diyticket.it.