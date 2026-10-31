Arbitro di Lecce – Genoa: il romano Marchetti per l’ottava volta con i giallorossi

La partita sarà arbitrata dal Signor Matteo MARCHETTI della Sezione A.I.A. di Ostia Lido (frazione di Roma). L’arbitro MARCHETTI ha 36 anni. Ė nato il 10 novembre 1989 a Ostia Lido, dove risiede. Professione: Libero professionista (è laureato in Giurisprudenza).

È il secondo affiliato della Sezione di Ostia Lido a dirigere partite dei professionisti; lo fa dopo Riccardo Tozzi che arbitrò dal 2005 al 2013 (il signor Tozzi arbitrò due partite del Lecce, una in casa con vittoria e una fuori con sconfitta).

Il signor Marchetti è entrato a far parte della CAN A-B dalla stagione 2020/21.

È un arbitro che concede pochi rigori e usa poche volte i cartellini.

Ha esordito in Serie B il 4 ottobre 2020 in Cittadella – Brescia (3-0)

Ha esordito in Serie A il 20 febbraio 2021 in Genoa – Verona (2-2)

Ha arbitrato, finora, 297 partite delle quali 59 in Serie A, 43 in B e 9 in Coppa Italia .

Il signor Matteo MARCHETTI ha diretto, finora, le seguenti sette partite del Lecce (sei in casa). Il bilancio dei giallorossi è di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. È la terza volta che arbitra una partita del Lecce in Serie A. Ritorna al Via del Mare dopo dieci mesi.

Questi i precedenti :

30.10.2017 LECCE – Cosenza 1-0 (al 73’ gol-partita di Marco Mancosu – all’80’ espulso il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera per proteste – spettatori 10.634)

03.03.2018 Akragas – LECCE 0-2 (gol di Andrea Saraniti al 25’ e del lituano Edgaras Dubickas all’89’ (è il suo primo gol in campionato; ne aveva già segnati due in Coppa Italia) – la partita, per l’indisponibilità dello stadio “Esseneto” di Agrigento, si è giocata allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa)

05.02.2021 LECCE – Ascoli 1-2 (al 23’ Lecce in vantaggio con il polacco Mariusz Stępiński – poi doppietta del bianconero Federico Dionisi – al 91’ Marco Mancosu calcia fuori, alto, un rigore – esordio di Christian Maggio a 38 anni e 360 giorni (è il più “vecchio” esordiente nella storia del Lecce) – l’Ascoli vince per la terza volta a Lecce dopo 32 anni dall’ultima volta – partita a “porte chiuse” per la pandemia da Covid-19)

29.08.2021 LECCE – Como 1-1 (al 40’ Lecce in vantaggio con Massimo Coda su rigore e pareggio del Como dopo due minuti con Alberto Cerri – per la prima volta con la presenza del pubblico dopo la pandemia da Covid-19 – spettatori 6.181)

09.04.2022 LECCE – SPAL 1-0 (gol-partita, al 66’, dell’islandese þórir Jóhann Helgason; è il suo primo gol “italiano” – 13esima partita di seguito del Lecce sempre in gol – con questo successo il Lecce raggiunge il primo posto in classifica con due punti di vantaggio su Monza e Cremonese, a quattro giornate dalla fine – spettatori 11.578)

28.04.2023 LECCE – Udinese 1-0 (gol-partita al 62’ con Gabriel Strefezza su rigore concesso per un fallo di Udogie su Gendrey – settima vittoria della stagione (terza in casa) – spettatori 23.069)

27.12.2025 LECCE – Como 0-3 (ultima partita dell’anno solare – reti: 20’ Nico Paz, 66’ Ramon, 75’ Douvikas – l’allenatore del Como Cesc Fabregas, essendo squalificato, è stato sostituito in panchina da un suo collaboratore, l’ex giallorosso Marco Cassetti – al 24’ è stato espulso mister Di Francesco per proteste – esordio in campionato di Olaf Goitzen Paul Gorter – spettatori 28.277)

… ha diretto anche la seguente partita del Lecce Primavera:

26.01.2019 LECCE – Foggia 2-2.

L’arbitro MARCHETTI con il GENOA

Il signor MARCHETTI ha diretto, finora, 5 partite dei rossoblù (quattro in Serie A e una in B; due in casa e tre fuori).

Nelle DUE tra le mura amiche si sono registrati due pareggi.