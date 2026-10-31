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Arbitro di Lecce – Genoa: il romano Marchetti per l’ottava volta con i giallorossi

di Vittorio Renna
Matteo Marchetti - Foto Michel Caputo

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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