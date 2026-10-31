L’ipertermia come terapia aggiuntiva per i pazienti oncologici nel Salento: la battaglia di Antonella riparte da Carmiano

CARMIANO – “La battaglia di Antonella adesso è la battaglia di tutta una comunità: quella di Carmiano e di Magliano, dove lei viveva”. Nelle parole del sindaco Giovanni Erroi il significato del convegno che si è tenuto, ieri sera, al cineteatro Lumière: raccogliere il testimone di Antonella Ciccarese e trasformare il suo impegno per portare l’ipertermia oncologica nel Salento in un obiettivo condiviso da istituzioni, comunità scientifica, associazioni e cittadini. La tavola rotonda “Medicina integrata: quale ruolo per l’ipertermia” ha riunito Saverio Cinieri, direttore dell’Oncologia di Brindisi; Girolamo Ranieri, responsabile della struttura semplice di Oncologia medica integrata dell’Istituto Tumori di Bari; Emiliano Tamburini, direttore dell’Oncologia di Tricase; Silvana Leo, direttrice dell’Oncologia di Lecce; Vincenzo Emanuele Chiuri, direttore dell’Oncologia di Gallipoli; Claudio Scavelli, direttore dell’Oncologia di Scorrano. Responsabile scientifico dell’incontro Luigi Manca, della Chirurgia senologica di Tricase. Presente anche Antonio Giovanni De Maria, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lecce, che ha patrocinato l’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Carmiano.

Un incontro nel quale l’approfondimento medico si è intrecciato con il ricordo di una donna che, durante la malattia, ha scelto di battersi per il diritto di tutti a curarsi senza dover affrontare trasferimenti lunghi e faticosi. Paziente oncologica colpita da un tumore al seno, Antonella ha portato avanti questa battaglia fino al suo ultimo respiro. Per sottoporsi all’ipertermia a Bari partiva da Carmiano due volte alla settimana, percorrendo circa 180 chilometri all’andata e altrettanti al ritorno. Viaggi che aggiungevano stanchezza e disagi al peso delle cure e che, attraverso la sua testimonianza, sono diventati una questione pubblica. Antonella ha coinvolto gli organi di informazione, raccolto centinaia di firme e sollecitato risposte concrete. Un impegno che ha contribuito ad accendere l’attenzione della politica e che oggi trova un riferimento nella mozione approvata dal Consiglio regionale per estendere l’accesso all’ipertermia nelle province pugliesi, compresa quella di Lecce.

A illustrare caratteristiche e prospettive del trattamento è stato il dottor Girolamo Ranieri (che vedete nella foto sopra ndr), responsabile della struttura semplice di Oncologia medica integrata dell’Istituto Tumori di Bari, che ha spiegato il ruolo dell’ipertermia come trattamento aggiuntivo, da valutare in relazione alla patologia e alle condizioni del paziente. “L’ipertermia è un trattamento non invasivo che si affianca alla chemioterapia e alla radioterapia e che, nelle indicazioni appropriate, può contribuire a renderle più efficaci”, ha spiegato Ranieri. “Può aiutare ad alleviare il dolore e, attraverso l’aumento controllato della temperatura nella zona trattata, favorire il danneggiamento delle cellule tumorali. Il riscaldamento produce una microalterazione dell’ambiente tumorale e può interferire con i meccanismi che sostengono la formazione di nuovi vasi sanguigni, attraverso i quali il tumore riceve i propri rifornimenti. La letteratura scientifica documenta il possibile contributo dell’ipertermia, in associazione alle terapie standard, in specifiche situazioni cliniche”. Ranieri ha richiamato gli studi disponibili e la necessità di collocare il trattamento all’interno di un percorso oncologico: “Ci sono diversi studi di fase due e di fase tre che ne valutano e documentano l’efficacia in determinate indicazioni. Oggi parliamo di una terapia aggiuntiva, da integrare con gli altri trattamenti. Ho conosciuto Antonella e ho apprezzato la sua dignità e la sua forza nel portare avanti una lotta per tutti gli altri”.

Durante l’incontro è stato illustrato anche il funzionamento della metodica descritta: un sistema che sfrutta il principio del condensatore, con due elettrodi dotati di cuscinetti ad acqua, uno collocato in corrispondenza dell’area da trattare e l’altro al di sotto del paziente. Il campo elettromagnetico determina un aumento controllato della temperatura nei tessuti interessati, nell’ordine di alcuni gradi, con l’obiettivo di favorire la risposta al trattamento. L’azione riguarda dunque i tessuti e il microambiente tumorale, senza modificare la natura del farmaco chemioterapico. La tollerabilità e i possibili effetti indesiderati devono essere valutati dall’équipe curante, insieme all’appropriatezza dell’indicazione.

Sul versante istituzionale, il consigliere regionale Paolo Pagliaro ha ricordato la mozione da lui promossa per estendere l’accesso alla terapia: “Ringrazio Antonella per la sua battaglia, che ha unito tutte le forze politiche regionali nell’impegno a garantire questa terapia aggiuntiva in tutte le province pugliesi”. Presente anche il consigliere regionale Paride Mazzotta, impegnato nel sostegno al percorso per rendere disponibile l’ipertermia nel Salento. Un obiettivo che il Comune di Carmiano intende accompagnare con continuità.

“Antonella ha avuto la forza di denunciare le difficoltà dei pazienti oncologici costretti a percorrere tanti chilometri per curarsi”, ha sottolineato il sindaco Erroi. “Oggi il Comune di Carmiano è determinato a continuare la sua battaglia: è il modo più autentico per onorarne la memoria e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, mondo scientifico, associazioni e pazienti. Le istituzioni hanno il compito di costruire una sanità che non lasci indietro nessuno, rimuovendo le barriere socioeconomiche e culturali che impediscono di accedere agli stessi servizi. Carmiano compie oggi un primo passo verso un dialogo interistituzionale che sostenga la battaglia per l’ipertermia nel Salento. La nostra amministrazione è determinata a perseguire questo obiettivo”. A richiamare la necessità di dare seguito all’impegno politico, mantenendo centrale il confronto scientifico, è stato il dottor Luigi Manca, responsabile scientifico del convegno: “Siamo agli inizi. Oggi mettiamo insieme la scienza e le istituzioni per compiere un necessario passo avanti. Non a caso, di recente, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione che impegna a rendere disponibile l’ipertermia nelle diverse province pugliesi. Finora il centro di riferimento è stato quello di Bari e i pazienti hanno dovuto affrontare lunghi viaggi. C’è ancora molta strada da fare per consolidare la validazione scientifica di questa terapia nelle diverse patologie tumorali”.

Particolarmente intenso l’intervento dell’assessore Maria Lucia Pellegrino, cugina di Antonella, che ha legato il ricordo personale alla responsabilità di proseguirne l’impegno: “Riparte dal paese natale di Antonella la battaglia per portare l’ipertermia anche nel Salento. Qui tutto è cominciato cinque anni fa e oggi, dopo la mozione del Consiglio regionale, siamo determinati a raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile. Vogliamo evitare che altri pazienti salentini debbano affrontare ciò che ha affrontato Antonella, quei lunghi viaggi della speranza che rendono ancora più pesante il percorso di cura”. Il presidente dell’Ordine dei medici, Antonio Giovanni De Maria, ha posto al centro la necessità di ridurre gli spostamenti dei malati e valorizzare le competenze presenti sul territorio: “Oggi il tema principale è frenare i viaggi della speranza. Abbiamo eccellenze nel campo dell’oncologia e possiamo puntare a curarci nella nostra terra”. Da Carmiano riparte così un impegno che chiede di tradurre gli indirizzi regionali in servizi accessibili, percorsi appropriati e risposte concrete: garantire ai cittadini le stesse opportunità di cura e livelli omogenei di efficienza in tutta la Puglia, dando continuità alla battaglia che Antonella aveva scelto di combattere per tutti.