Notti Sacre” a Lecce: gli ultimi due appuntamenti tra Barocco e musica contemporanea

LECCE – Giunge al termine l’edizione leccese di “Notti Sacre”, la rassegna nata da un’idea di monsignor Antonio Parisi e promossa da ArtWork e Vallisa Cultura sotto l’alto patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con le Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Lecce.

Gli ultimi due concerti in programma, previsti per venerdì 23 e domenica 25 ottobre alle ore 20:30 con ingresso libero fino a esaurimento posti, offriranno un percorso d’ascolto lungo tre secoli di musica sacra, spaziando dal Barocco fino alle composizioni del nostro tempo.

Venerdì 23 ottobre, la Chiesa di Sant’Anna ospiterà la serata “Omaggio a Domenico Zipoli”, dedicata alla figura dell’organista e compositore toscano a trecento anni dalla sua scomparsa in Argentina. La violinista Annalisa Monteduro e l’organista Antonio Rizzato eseguiranno brani tratti dalle Sonate d’intavolatura per organo del 1716 e una sonata per violino e basso continuo, restituendo la freschezza e la cantabilità tipiche della scrittura di Zipoli.

Domenica 25 ottobre, la Basilica del Rosario farà da cornice al concerto di chiusura intitolato “Trasfigurazioni”, un tributo alle musiche sacre di monsignor Antonio Parisi in occasione del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Il pianista e compositore Kekko Fornarelli, curatore di arrangiamenti, direzione musicale ed elaborazioni elettroniche, si esibirà affiancato da un ottetto d’archi e da un ensemble vocale diretto da Sabino Manzo.

Il progetto rilegge in chiave suite concertistica una selezione delle sue oltre 350 opere religiose, intessendo un dialogo tra canti tradizionali, sonorità d’archi, pianoforte ed elettronica.