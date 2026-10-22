Meteo domani 23 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia

Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con tempo per lo più asciutto ma nuvolosità in aumento.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi su tutte le regioni, locali piogge tra Lombardia e Piemonte con neve sulle Alpi oltre i 1600 metri. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, più intensi al Nord-Ovest e neve lungo l’arco alpini oltre i 1600-1900. In serata e in nottata residuo maltempo al Nord-Est con neve sulle Alpi fin verso i 1400-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo degli addensamenti sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento tra Toscana, Umbria e Marche, con piogge sulla Toscana settentrionale. Rapido passaggio instabile sulle regioni centrali tra la serata e la notte con piogge da isolate a sparse, specie sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo per lo più asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali piogge in arrivo sulla Sardegna, ancora soleggiato altrove. In serata poche variazioni con residui piovaschi sulla Sardegna e sereno altrove. Nella notte tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari e la Sicilia.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve calo su gran parte dell’Italia salvo un lieve rialzo sulla Sardegna.