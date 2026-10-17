“Un teatro in Palestina”: il teatro di resistenza e il valore civile dell’arte per la rassegna Teatri a Sud

LECCE . Martedì 20 ottobre alle ore 19 la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro ospita un importante appuntamento dedicato al teatro di resistenza e al valore civile dell’arte come argine al degrado dell’umanità: l’incontro pubblico “Un teatro in Palestina”, con la partecipazione della produttrice teatrale e attivista palestinese Rawand Arqawi, fondatrice e direttrice del Fragments Theatre di Jenin (Territori Palestinesi Occupati).

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è in programma presso la Sala Astràgali, in via G. Candido 23 a Lecce.

Il palco di Astràgali torna ad essere ancora una volta una scena aperta sul mondo e sulle sue più feroci contraddizioni, uno spazio di confronto in cui dare ospitalità, voce e valore alle esperienze di resistenza culturale in luoghi segnati dalle guerre.

La programmazione di Teatri a Sud rinnova così la sfida di animare una rete di teatri del Sud Italia e del Mediterraneo in una relazione attiva con le comunità, intrecciando la proposta artistica a momenti eminentemente dedicati alla riflessione critica.

La Palestina, in particolare, si conferma ancora una volta centrale della missione culturale di Astràgali, che ha visto la compagnia leccese impegnata in numerosi progetti nel tempo, da “Roads and desires, theatre overcomes frontiers” realizzato in Palestina e Giordania (2009-2010), sino alla rassegna “Per la Palestina” (2025) che ha avuto tra i suoi protagonisti anche il Fragments Theatre.

Un teatro in Palestina

L’appuntamento del 20 ottobre si inaugura con un dialogo tra Rawand Arqawi e Mohammad Afaneh, presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata.

A seguire, l’omaggio a Mahmoud Darwish, considerato tra i maggiori poeti del mondo arabo, con un reading a cura di Astràgali Teatro.

A chiudere la serata, un momento conviviale di condivisione della cultura palestinese con una piccola degustazione offerta ai presenti.

Rawand Arqawi, artista, produttrice teatrale e attivista, ha lavorato nei settori dell’arte, del cinema e della partecipazione comunitaria, promuovendo il coinvolgimento delle donne e la sensibilizzazione sociale attraverso l’espressione creativa. Ha coordinato il Freedom Theatre di Jenin, esperienza imprescindibile in Palestina, più volte distrutto e rifondato sino all’assassinio del direttore Juliano Mer Khamis nel 2011.

Dalle ceneri del Freedom Theatre nel 2014 nasce il Fragments Theatre, fondato e diretto da Rawand Arqawi. Attraverso le attività di produzione, laboratori teatrali e circensi, spettacoli il Fragmets Theatre opera nella missione di un ricorso al teatro per la tenuta della società palestinese, coinvolgendo in particolare le giovani generazioni e le categorie marginalizzate.

«Il Fragments Theatre è un teatro – dichiara Arqawi – un centro culturale, artistico, ma in questo periodo, per via della guerra, il Fragments ha acquistato la funzione necessaria e non meno importante di luogo di aggregazione, l’unico, dove uomini donne e bambini si possono incontrare per esprimere i propri sentimenti».

La rassegna Teatri a Sud fa parte del progetto Teatri a Sud ideato da Astràgali Teatro, sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione – POC 2021-2027) e dal Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2).