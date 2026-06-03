I canti popolari risuonano nella Sala Astràgali con Anna Cinzia Villani

LECCE – Venerdì 5 giugno alle ore 20.30, nella Sala Astràgali di Lecce, si dà spazio ai canti popolari con lo spettacolo curato e interpretato dalla cantante e ricercatrice Anna Cinzia Villani, nell’ambito della rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro.

In questa occasione l’artista sale sul palco insieme alle sue “Ugole Villane”, il gruppo corale creato all’interno del laboratorio di canto popolare avviato lo scorso autunno in collaborazione con Astràgali Teatro e che giunge al termine con questo concerto attraverso il quale i partecipanti possono dimostrare al pubblico quanto appreso durante le attività di lavoro e formazione. Nello specifico, il gruppo corale, formato da appassionati e curiosi del settore, ha studiato i tratti caratteristici dei canti popolari contadini basati su melodie polivocali, dall’armonia semplice e che spaziano tra ritmi di vario genere.

Durante il laboratorio, sono stati rielaborati brani della stessa Anna Cinzia Villani, partendo dalle nozioni tecniche, acquisendo la conoscenza delle linee melodiche e dei suoni tipici del repertorio musicale contadino, lavorando sulla polifonia e sviluppando l’abilità di essere un gruppo fino a diventare un solo corpo che canta. Un’esperienza di studio e allo stesso tempo di divertimento, capace di armonizzare l’individuo e il suo suono, inserendolo nell’insieme, e di far apprendere, rafforzandolo, il valore dell’identità geografica e culturale. Allo stesso tempo, come sottolinea la stessa Villani, “tutti i membri del coro hanno avuto l’opportunità di sfruttare il canto e la musica per superare i propri limiti e migliorare il rapporto con sé stessi e con gli altri, in un clima allegro e accogliente. Il lavoro svolto ha permesso di mettersi in gioco e di sviluppare la capacità di affrontare nuove sfide con maggiore sicurezza e consapevolezza.”

Anna Cinzia Villani è fondatrice dell’associazione Core de Villani, che ha finalità di ricerca, tutela e divulgazione del patrimonio orale del Salento. Diffonde le sue ricerche attraverso laboratori didattici sul canto e sulla danza della Pizzica pizzica, residenze artistiche in collaborazione con altre associazioni, produzione di dischi, ed eventi musicali. Collabora con diversi gruppi artistici, tra cui Astràgali Teatro. Ha pubblicato i cd “Ninnamorella” e “Fimmana, mare e focu!”.

Teatri a Sud è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 06.02 “Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell’inclusione e innovazione sociale”) e dal FSNV del Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2).

Ingresso libero.