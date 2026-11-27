SUPERSANO (Lecce) -Non un semplice programma di iniziative celebrative e di intrattenimento ma un vero e proprio progetto sociale e comunicativo con obiettivi precisi. E’ quanto vuole rappresentare “Christmas per le vie del Borgo”, la rassegna di eventi natalizi promossa dal Comune di Supersano, con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Dettagli e finalità del ricco programma, che si snoderà dal 6 dicembre al 6 gennaio, sono stati illustrati questa mattina, a Palazzo Adorno. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il sindaco di Supersano Bruno Corrado, il consigliere provinciale e vicesindaco di Supersano Giuseppe Palese, l’assessora comunale alla Cultura Lucia Brocca, il consigliere comune con delega agli eventi Telemaco Melcore, il maestro cartapestaio Salvatore Orlando. Presente, tra gli altri, Antonio Rillo, consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili, autore dei prototipi di Pinocchio e del Grillo parlante tramite stampa 3D esposti oggi.

L’edizione 2026 di “Christmas per le vie del Borgo” avrà come protagonisti Pinocchio e il magico mondo della Walt Disney, riportati in vita dalla maestria e dall’arte dei cartapestai. Il viaggio nel borgo natalizio di Supersano, infatti, scorrerà su due binari: il racconto delle avventure del burattino di legno che diventa bambino e la riscoperta delle tradizioni del passato, dei valori autentici che tengono insieme la famiglia, attraverso il racconto del Natale di Minnie e Topolino.

Così nel piccolo borgo di Supersano si potrà vivere il Natale immersi tra vita reale, fiaba e mondo dei fumetti, tutti tenuti insieme dalle maestranze, che hanno lavorato instancabilmente, negli ultimi due mesi, realizzando manualmente anche gli addobbi. Si potrà ammirare, in particolare, un Pinocchio alto ben 7 metri, realizzato in cartapesta da Salvatore Orlando, installato in piazzetta Savonarola, oltre a numerose altre creazioni uniche, tra cui l’Albero Casa, simbolo della famiglia e dell’amore, che accoglierà i visitatori all’entrata del Borgo.

“A Supersano il lavoro dei maestri cartapestai, delle associazioni e dei volontari ha dato vita a una manifestazione capace di richiamare migliaia di visitatori anche in pieno inverno. È un dato significativo per un comune dell’entroterra salentino, perché dimostra come le competenze artigianali e il coinvolgimento diretto dei cittadini possano contribuire all’economia locale. Come Provincia intendiamo sostenere queste iniziative e favorire il coordinamento dei programmi dei Comuni, affinché chi visita il Salento durante le festività possa trovare un’offerta culturale distribuita su tutto il territorio”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

Il Borgo sarà aperto ai visitatori dal 6 dicembre, giorno dell’inaugurazione del Villaggio di Natale (ore 18), al 6 gennaio, festa dell’Epifania. Tra gli altri eventi in programma: 8 dicembre, Pizzica per le Vie del Borgo; 13 dicembre Banda musicale; 26 dicembre, artisti di strada. Lo spettacolo di Pinocchio e dei personaggi della Walt Disney animeranno il Borgo ogni sabato e domenica del mese di dicembre e ogni giorno di festa.

Il sindaco di Supersano Bruno Corrado insieme consigliere provinciale e vicesindaco di Supersano Giuseppe Palese hanno evidenziato come l’evento “Christmas per le vie del Borgo” sia cresciuto negli anni, grazie all’impegno di intere famiglie di volontari, affermandosi come tappa obbligata dei tradizionali mercatini di natale del Salento.

L’assessora comunale alla Cultura Lucia Brocca si è soffermata sul significato e sulle finalità dell’iniziativa: creare un tessuto sociale coeso e unito, che lavora per un obiettivo comune; dare visibilità alle maestranze locali, offrendo l’opportunità di esprimere la propria creatività; promuovere flussi turistici nel territorio comunale anche durante il periodo natalizio.

“Abbiamo scelto la figura di Pinocchio perché vogliamo lanciare un messaggio preciso: il burattino di legno, infatti, rappresenta ognuno di noi con le sue contraddizioni. La statua in cartapesta che lo raffigura sarà collocata su una base di libri e altri volumi in cartapesta addobberanno un’intera stradina del Borgo. Il messaggio è chiaro, soprattutto per i bambini: la conoscenza ci rende liberi e ci fa spiccare il volo”, ha spiegato l’assessora Brocca.