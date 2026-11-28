LECCE – Quante storie può raccontare uno strumento musicale? Da dove arriva, chi lo ha costruito, quali mani lo hanno suonato e quali confini ha attraversato? Domenica 29 novembre alle 9:00, alle 11:00 e alle 16:00 per la rassegna “Strumenti di pace. Suoni e storie dal Mediterraneo” proseguono le visite guidate gratuite alla Casa Museo Spada, in via Sindaco Lupinacci 11 a Lecce. Negli spazi di un’ex fabbrica di scarpe, Francesco Spada accompagnerà il pubblico alla scoperta di oltre mille strumenti, costruiti in gran parte tra la metà del Seicento e tutto il Novecento, provenienti da tutto il mondo, testimonianze di culture, tradizioni e incontri tra popoli. La raccolta attraversa epoche e continenti, dai flauti peruviani di età precolombiana, ricavati dalla canna o dall’osso, agli strumenti e ai documenti che raccontano la storia dell’Italia meridionale. A raccontare il Mediterraneo, a partire dalla sua sponda italiana, sono la chitarra battente pugliese, le chitarre di liutai meridionali, un salterio della metà del Settecento e un piccolo organo processionale napoletano. Partiture e divise documentano le bande pugliesi, con una sezione dedicata alle marce funebri che accompagnano i riti della Settimana Santa, in particolare a Taranto. Nei materiali e nelle forme si riconosce il sapere di chi lo ha costruito, mentre le occasioni in cui veniva suonato narrano il posto che occupava nella vita di una comunità. Le visite si terranno anche sabato 5, 12 e 19 dicembre, con tre turni al giorno di circa 90 minuti, alle 9:00, alle 11:00 e alle 16:00. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al 3287496672 o via email a collezionespada@gmail.com.

Giovedì 3 dicembre alle 20:00 (ingresso gratuito), da Tagliatelle – Stazione Ninfeo a Lecce, la rassegna, con il contributo di Nuovo Imaie, ospiterà gli Yaràkä. Attivo dal 2015, il trio tarantino, composto da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino, intreccia sonorità mediterranee e ritmi africani e amazzonici. La serata si aprirà con un’intervista sul percorso del gruppo e su come il dialogo tra culture diverse si traduca in musica. Seguirà il concerto con i brani di Camàre, terzo album, uscito il 13 novembre per Zero Nove Nove. Il titolo richiama le luci con cui i pescatori segnalano la presenza delle reti. Viste dal largo, ricordano il lume di una casa a cui si spera di tornare. Da questa immagine nascono nove canzoni sul confine tra protezione e costrizione, rappresentato dalla nassa, una trappola di vimini che trattiene ciò che vi entra. Anche lo spazio domestico, nei racconti del disco, può offrire riparo o limitare la libertà di chi lo abita. In «A ‘Mmare» si rincorrono chitarre e flauti, mentre in «Carminitana» il diddley bow dialoga con i sonagli del tamburello. In «Santa Barbiri» la voce si fa più tagliente sul suono metallico del saz. «A Malatedda» riprende una pizzica che accompagnava il rito del tarantismo e riporta in primo piano il rapporto tra ritmo, corpo e guarigione.

STRUMENTI DI PACE

Che cosa si perde quando la guerra distrugge uno strumento musicale o quando a qualcuno viene impedito di cantare, suonare o esibirsi? Da questa domanda è nato il progetto “Strumenti di pace. Suoni e storie dal Mediterraneo” che, partito il 20 novembre, proseguirà sino al 30 dicembre. Concerti, conversazioni, testimonianze, laboratori, visite guidate tra gli strumenti musicali della Casa Museo Spada e tra i reperti archeologici del Museo Castromediano, esplorano il legame tra arte e libertà di espressione. La rassegna racconta come le comunità custodiscono la propria memoria, come i repertori si trasformano con le migrazioni e l’esilio e come fare musica insieme possa aprire spazi di dialogo e partecipazione. Tra gli ospiti Maria Mazzotta, Redi Hasa, Brancaleone Project, Yaràkä, Hersi Matmuja e Jacopo Conoci, Massimo Donno, Claudio Prima, Mauro Durante, La Cantiga de la Serena, la compagnia Tarantarte, Raffaella Aprile e l’esperienza dell’Orchestra Popolare di Via Leuca, Nabil Bey Salameh e molti altri. L’iniziativa è promossa da Uasc, in partenariato con Coolclub e Tarantarte e in collaborazione con numerose realtà del territorio, con il sostegno della Regione Puglia, nell’ambito dell’Avviso “Iniziative per la Pace e lo Sviluppo delle Relazioni tra i Popoli del Mediterraneo” e di NuovoImaie.

Ingresso libero e gratuito