Una 20enne indagata per istigazione alle violenze nelle scuole: accertamenti per risalire alla rete di contatti

GALATONE (Lecce) – Quanto è ramificata la rete di presunti complici della 20enne di Galatone finita sotto inchiesta per le iniziative di matrice neofascista e neonazista – in particolare assalti alle scuole – diffuse su alcune chat? Una domanda su cui la pm della Dda di Lecce, Patrizia Ciccarese, ha deciso di avviare i doverosi accertamenti affidando una consulenza sui telefoni della ragazza sequestrati dai carabinieri il 1°ottobre scorso con una perquisizione in casa.
Al consulente Caudio Leone affiancato dall’ingegnera Luigina Quarta (per conto dell’indagata assistita dall’avvocata Manuela Miggiano) è stato affidato il compito di estrapolare tutti i dati contenuti negli smartphone dopo una copia forense, inclusi quelli eventualmente cancellati.
Con gli sviluppi delle indagini emergono con maggior nitidezza le accuse: la giovane, finita in un fascicolo coordinato dalla Dda di Lecce per istigazione e propaganda all’odo razziale, tramite il proprio account WhatsApp denominato “benedixt”, associato all’utenza telefonica, avrebbero intrattenuto comunicazioni telefoniche di gruppo quale membro partecipante di alcune chat in cui si propagandava l’istigazione all’odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, e si esaltavano episodi di “mass shooting” in un quadro di accelerazionismo e radicalizzazione ibrida.
La definizione “galassia virtuale accelerazionista” è entrata ormai come indicazione diffusa nello slang giovanile e non solo: fa riferimento all’ecosistema clandestino online (sviluppatosi soprattutto su piattaforme come Telegram o il dark web) composto da canali, chat private e gruppi riconducibili all’estremismo di destra, al suprematismo bianco e al neonazismo.
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