Minacce alla sorella e al cognato, maltrattamenti all’anziana madre: condannato a 2 anni

UGENTO (Lecce) – Stalking alla sorella e al cognato e maltrattamenti all’anziana madre. Con queste accuse, un 58enne di Ugento è stato condannato a 2 anni di reclusione al termine del processo in abbreviato dal gup Marcello Rizzo a fronte d una richiesta di 2 anni e 7 mesi invocata dalla pubblica accusa. dalle indagini, l’uomo, afflitto da una parziale incapacità di intendere e di volere avrebbe terrorizzato sorella e cognato costretti a vivere in un clima di paura e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine n più occasioni.

Urla, offese, minacce di morte: “Ti ammazzo”; “Ti sparo”, simulate con la riproduzione di colpi d’arma da fuoco attraverso espressioni vocali del tipo: “Bam, bam”. E poi continui appostamenti e stazionamenti nei pressi delle loro abitazioni con frasi offensive e gesti intimidatori. In quetsto clima di violenza sarebbe stata trascinata anche l’anziana madre pretendendo con forza le chiavi della macchina e arrivando persono a strattonarla.

Offendendola e umiliandola in pubblico. Una andazzo vanti fino a pochi mesi addietro quando è scattata l’indagine approdata in una condanna di primo grado. L’imputato era difeso dall’avvocato Giorgio Caroli.