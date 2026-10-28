Minacce alla sorella e al cognato, maltrattamenti all’anziana madre: condannato a 2 anni

UGENTO (Lecce) – Stalking alla sorella e al cognato e maltrattamenti all’anziana madre. Con queste accuse, un 58enne di Ugento è stato condannato a 2 anni di reclusione al termine del processo in abbreviato dal gup Marcello Rizzo a fronte d una richiesta di 2 anni e 7 mesi invocata dalla pubblica accusa. dalle indagini, l’uomo, afflitto da una parziale incapacità di intendere e di volere avrebbe terrorizzato sorella e cognato costretti a vivere in un clima di paura e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine n più occasioni.
Urla, offese, minacce di morte: “Ti ammazzo”; “Ti sparo”, simulate con la riproduzione di colpi d’arma da fuoco attraverso espressioni vocali del tipo: “Bam, bam”. E poi continui appostamenti e stazionamenti nei pressi delle loro abitazioni con frasi offensive e gesti intimidatori. In quetsto clima di violenza sarebbe stata trascinata anche l’anziana madre pretendendo con forza le chiavi della macchina e arrivando persono a strattonarla.
Offendendola e umiliandola in pubblico. Una andazzo vanti fino a pochi mesi addietro quando è scattata l’indagine approdata in una condanna di primo grado. L’imputato era difeso dall’avvocato Giorgio Caroli.
- CronacaDopo la condanna, Prefettura sospende dall'incarico l'assessore Guido. La difesa: "Valutiamo ricorso al Tar"
- CronacaCalci e pugni alla figlia 11enne autistica all'uscita dalla messa: bimba in ospedale, padre indagato
- CronacaUna 20enne indagata per istigazione alle violenze nelle scuole: accertamenti per risalire alla rete di contatti
- PoliticaConsolidato approvato, passano le modifiche alle regole della tassa di soggiorno: in aula il caso Lupiae e due cittadinanze
- Prima PaginaNardò, il mercato delle Quattro Colonne trasloca in via Edrisi: tre nuovi posteggi fast-food nelle marine
- CronacaGiallo a Torre Rinalda, si scava nella vita del 78enne trovato morto, nelle prossime ore l’autopsia