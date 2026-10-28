Giallo a Torre Rinalda, si scava nella vita del 78enne trovato morto, nelle prossime ore l’autopsia

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Torre Rinalda (Lecce) – Ormai vi sarebbero pochi dubbi sul fatto che sia stato colpito con violenza e poi buttato nel pozzo ad una profondità di 4 metri. Ed è lì che il corpo di Antimo Mazzotta, 78 anni, è stato trovato nel primo pomeriggio di ieri, a pochi passi dall’abitazione di campagna, in cui viveva da solo, a Torre Rinalda, lungo la via che conduce a Casalabate.

Restano da chiarire il movente e i contorni di quella tragica fine su cui stanno indagando i carabinieri. Si parla di un litigio che Mazzotta avrebbe avuto al telefono, probabilmente per questioni economiche, una lite che è stata riferita agli inquirenti da un conoscente del 78enne. Così come resta in piedi anche l’ipotesi di una rapina finita in tragedia, proprio ai danni di Mazzotta. All’interno della sua proprietà, infatti, non è stato trovato il portafogli dell’uomo ucciso.

Mentre nei pressi della sua abitazione sono state trovate tracce del suo sangue e i segni del trascinamento verso il pozzo. Secondo una prima ricostruzione, il 78enne sarebbe stato colpito alla testa e ferito o già ucciso, il suo corpo sarebbe stato poi spostato con un carrellino e gettato nel pozzo, del quale è stata infine chiusa la botola.

In cerca di qualche ulteriore indizio utile alle indagini, questa mattina i carabinieri del Nucleo investigativo ai comandi del tenente colonnello Cristiano Marella sono tornati nell’abitazione di Antimo Mazzotta. Insieme a loro anche i vigili del fuoco, che hanno ispezionato il pozzo per verificare se al suo interno possa trovarsi l’arma del delitto, della quale l’assassino si sia potuto sbarazzare. In casa sono stati sequestrati un telefono cellulare e un computer. Mancava invece il DVR delle telecamere di videosorveglianza, sottratto probabilmente dall’assassino nell’intento di eliminare ogni traccia utile alla sua identificazione.

E altri dettagli importanti di questo episodio criminoso, ancora avvolto nel mistero, arriveranno dall’autopsia: in tal senso già nelle prossime ore il sostituto procuratore Luigi Mastroniani affiderà ufficialmente l’incarico al medico legale Alberto Tortorella.