Sospensione dell’assessore Guido, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, assume le deleghe e lo ringrazia per il lavoro svolto

LECCE – “Prendo atto del provvedimento della Prefettura di Lecce che accerta la sospensione di Andrea Guido dalla carica di assessore. Come avevo già dichiarato, darò puntuale seguito alle determinazioni dell’autorità prefettizia, nel pieno rispetto della legge.” Lo dichiara il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone.

“Tratterrò per me le deleghe finora affidate all’assessore, assicurando la continuità dell’attività amministrativa e il proseguimento del lavoro nei settori interessati.

Desidero ringraziare Andrea Guido per il lavoro fin qui svolto con impegno e dedizione al servizio della città, per il contributo offerto all’Amministrazione e per l’attenzione riservata alle responsabilità che gli ho affidato, auspicando che possa tornare quanto prima a svolgere il proprio incarico.

La mia fiducia personale e politica nei suoi confronti resta ferma, coerentemente con quanto ho già affermato. Mi sono assunta la responsabilità della sua nomina e mantengo il doveroso rispetto per un percorso di accertamento della verità non ancora concluso, con l’auspicio che Andrea Guido possa dimostrare, nel prosieguo del procedimento, la propria estraneità ai fatti contestati.

L’attenzione ai bisogni dei cittadini e il rispetto degli impegni assunti con la città continueranno a guidare il nostro lavoro. Per il raggiungimento di singoli obiettivi mi avvarrò, ove necessario, anche della collaborazione dei consiglieri di maggioranza”.