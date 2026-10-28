Calci e pugni alla figlia 11enne autistica all’uscita dalla messa: bimba in ospedale, padre indagato

SALENTO – Avrebbe picchiato la figlia di 11 anni, affetta da un disturbo autistico, all’uscita dalla messa. Colpendola con calci e pugni tanto che la bambina fu costretta a raggiungere – il giorno dopo – il pronto soccorso con alcune ecchimosi sulla pelle che il padre le aveva provocato. La prognosi, nel referto, parlava di 3 giorni ma il trauma psicologico è durato molto più. Non è il solo episodio per il quale un padre di 62 anni, residente in un comune del Salento, è finito sotto inchiesta così come contestato dalla pm Rosaria Petrolo con la doppia accusa di maltrattamenti e lesioni, reati entrambi aggravati.

I comportamenti violenti, come denunciati dalla madre ed ex moglie dell’uomo, sarebbero stati ripetuti e andavano avanti da tempo. “Reazioni di rabbia e di prepotenza” come vengono definiti dagli inquirenti. Fino all’episodio più grave, quello di aprile che il Corriere Salentino racconta in anteprima. Quando padre e figlia avrebbero iniziato a battibeccare all’uscita dalla messa pasquale. Con loro era presente anche un’amica della madre che avrebbe assistito al litigio degenerato – secondo l’accusa – in un episodio di violenza. “Oggi le prendi” avrebbe detto il genitore alla ragazzina. Per poi passare effettivamente alle vie di fatto. Davanti agli occhi di più di un testimone oltre agli occhi dell’amica di famiglia.

La bambina è stata così convocata negli uffici della procura minorile per confermare l’episodio davanti alla gip Giulia Proto nel corso dell’incidente probatorio servito per cristallizzare le accuse in vista di un’eventuale apertura di un processo. Le dichiarazioni della piccola, come prevede il codice, saranno ora oggetto di una valutazione di uno psicologo nominato dalla procura per confermare o meno la sua attendibilità. Serviranno 90 giorni.

Nel frattempo, la difesa dell’indagato, rappresentata dall’avvocato Vito Lisi, respinge le accuse: le ragioni delle presunte violenze non sarebbero state chiarite in querela tant’è che, al di là dell’episodio di aprile, peraltro tutto da chiarire per modalità e cause delle ecchimosi e algie, i fatti non sarebbero circostanziati; la madre – con la quale la bambina vive – non avrebbe raggiunto il pronto soccorso nell’immediatezza dei fatti ma il giorno successivo.

In ballo, infine, ci sarebbe un contenzioso civile tra gli ex coniugi per l’affidamento della figlia che potrebbero aver alimentato le tensioni in famiglia. Tutti elementi che dovranno essere soppesati dalla procura salentina al netto delle accuse e della testimonianza della bambina che ha confermato “i comportamenti violenti del padre”.