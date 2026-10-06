Via del Mare in dirittura d’arrivo, tra ritardi e opere rinviate, ma Euro 2032 può attrarre nuovi fondi

LECCE – Il Via del Mare corre verso il traguardo, ma non arriverà completo al primo appuntamento con la nuova veste. Il cantiere è ormai nella fase finale, ma tra ritardi, problemi strutturali e opere rinviate restano ancora diversi nodi da sciogliere. Certo, 36 milioni messi dal governo Meloni (su due lotti) consegnano a Lecce uno stadio più moderno e competitivo. La vera opportunità, però, potrebbe arrivare dopo: la candidatura di Lecce a Euro 2032 può trasformarsi nella chiave per ottenere nuovi finanziamenti e completare ciò che oggi resta fuori dal progetto. È questo il quadro emerso in Commissione Lavori pubblici. La responsabile unica del procedimento Rosalba Cocciolo ha ammesso le difficoltà di un cantiere complesso, condizionato dalla presenza contemporanea di due imprese e dalla necessità di non interferire con il campionato di Serie A. “Siamo un po’ in ritardo perché è un cantiere complicato, non lo nego”, ha spiegato. Dai banchi dell’opposizione, durante la Commissione Lavori Pubblici, convocata dal presidente Roberto Russo, sono state poste diverse domande, critiche e riflessioni, tra cui quella sui monitor che vengono inseriti sulle due curve e che saranno più piccoli di quello che c’era prima.

La responsabile unica del procedimento Rosalba Cocciolo ha chiarito che la nuova copertura non consentiva di mantenere lo schermo nella posizione precedente e che un impianto di quelle dimensioni non avrebbe potuto essere collocato sulle curve. Da qui la scelta di due schermi più piccoli e meno pesanti. “Tutto è stato concordato anche con la società del Lecce”, ha precisato. Intanto, Si sta ora procedendo con l’installazione dei nuovi proiettori, passaggio necessario prima dello “switch” definitivo che consentirà di eliminare le vecchie torri faro e lasciare in funzione soltanto il nuovo sistema di illuminazione.

I lavori, però, avanzano. È terminata la stesura delle funi stabilizzanti, è quasi completata la passerella interna dell’anello e si procede verso l’installazione dei due maxi schermi in curva Nord e curva Sud. Proseguono anche le vele e gli interventi sull’impianto elettrico, mentre il lotto relativo al campo è già concluso. Restano le criticità. Circa cento posti della tribuna Est sono stati interdetti per motivi di sicurezza, dopo le indicazioni dei vigili del fuoco, anche se una parte dovrebbe essere recuperata. Slittano invece le zone ristoro, che non rientreranno nell’attuale quadro economico. Per realizzarle sarà necessario reperire nuove risorse in un secondo momento, mentre l’Us Lecce sta già provvedendo autonomamente ad alcuni spazi.

Ed è proprio qui che entra in gioco Euro 2032. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla ha indicato la candidatura del Via del Mare come una garanzia per il futuro dell’impianto: “Il fatto che il nostro stadio sia candidato a Euro 2032 significa che c’è un’ulteriore garanzia per la conclusione delle opere”, ha spiegato. La candidatura agli Europei può quindi diventare molto più di una vetrina: può aprire la strada a nuovi fondi, nuove migliorie e al completamento dei servizi rimasti fuori dall’intervento attuale. Il Via del Mare che nascerà da questo cantiere, insomma, potrebbe non essere ancora quello definitivo. La partita più importante, per lo stadio, potrebbe cominciare proprio quando i lavori di oggi saranno finiti.