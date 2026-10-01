Euro 2032, Lecce resta in corsa: il dossier del Via del Mare arriva alla UEFA

LECCE – Lecce compie un altro passo nel percorso verso Euro 2032. La FIGC ha trasmesso ufficialmente alla UEFA il dossier della città e dello stadio comunale “Ettore Giardiniero” di via del Mare, inserendo il capoluogo salentino tra le 13 città italiane ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le gare del Campionato Europeo che sarà organizzato congiuntamente da Italia e Turchia. Insieme a Lecce figurano Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona.

Una tappa accolta con soddisfazione dal sindaco Adriana Poli Bortone e dal presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani. “È un passaggio importante, che accogliamo con orgoglio e con la consapevolezza dell’impegno che ci attende. La trasmissione del dossier alla UEFA da parte della FIGC rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto fino a questo momento e consente a Lecce di proseguire concretamente il percorso insieme alle altre città italiane candidate. La candidatura di Lecce rappresenta un’opportunità per l’intero Salento: lo sport può diventare un motore di crescita, di promozione del territorio e di miglioramento delle infrastrutture”, dichiarano congiuntamente.

Il progetto salentino ruota attorno al concept “Lecce ponte sul Mediterraneo”, che punta a valorizzare la posizione geografica e la vocazione all’accoglienza della città, soprattutto in considerazione di un Europeo organizzato insieme da Italia e Turchia. “Il Mediterraneo come luogo di incontro che unisce culture, popoli e Paesi”, sottolinea Poli Bortone, ricordando come Lecce voglia mettere a disposizione la propria storia e il proprio patrimonio culturale per lanciare un messaggio di “apertura, amicizia e cooperazione”. Per il sindaco lo sport e il calcio possono rappresentare strumenti capaci di promuovere “la pace, il rispetto reciproco e lo sviluppo condiviso”, coinvolgendo in particolare le nuove generazioni e lasciando un’eredità destinata ad andare oltre la manifestazione.

Poli Bortone ha inoltre rivolto un ringraziamento ai funzionari comunali che hanno lavorato alla preparazione della candidatura e a tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione del dossier. “La decisione della FIGC di trasmettere alla UEFA anche il dossier di Lecce è un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra che merita di essere riconosciuto e valorizzato”.

Soddisfazione anche da parte dell’U.S. Lecce. “Per l’U.S. Lecce è motivo di grande soddisfazione vedere lo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di via del Mare proseguire questo percorso – afferma Sticchi Damiani –. Il nostro stadio custodisce la storia e la passione di generazioni di tifosi: accompagnarlo verso una prospettiva europea significa guardare al futuro del club e di tutto il calcio salentino”. Il presidente condivide anche il messaggio di “Lecce ponte sul Mediterraneo” e sottolinea come l’organizzazione congiunta tra Italia e Turchia possa esaltare la capacità del calcio di avvicinare tifosi e comunità. “Essere oggi tra i dossier che la Federazione ha ritenuto idonei a proseguire il processo di candidatura ci responsabilizza ulteriormente. Continueremo a lavorare con determinazione, insieme alle istituzioni, per sostenere la candidatura nelle prossime fasi”.

La partita, infatti, è ancora aperta. L’invio del dossier alla UEFA non equivale alla scelta definitiva delle sedi che ospiteranno le partite. Il massimo organismo calcistico europeo procederà alle verifiche di conformità della documentazione trasmessa, passando al vaglio una lunga serie di requisiti che riguardano, tra gli altri aspetti, infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, ospitalità, servizi per i tifosi, media e broadcaster. Soltanto al termine di questo percorso la FIGC procederà all’indicazione delle cinque sedi italiane di Euro 2032.

“Essere tra le 13 città italiane che proseguono il percorso rappresenta per Lecce e per tutto il Salento un motivo di grande soddisfazione, ma anche uno stimolo a lavorare ancora più intensamente – concludono Poli Bortone e Sticchi Damiani –. Sappiamo che ci attendono ulteriori verifiche e un confronto importante con candidature di assoluto valore. Affronteremo questa nuova fase con serietà, spirito di collaborazione e fiducia nelle potenzialità di Lecce”. Per il momento, dunque, il risultato è acquisito: Lecce e il Via del Mare restano pienamente in corsa verso Euro 2032.