NARDO’ (Lecce) – A 84 anni rischiava il processo perché, con cadenza quotidiana, avrebbe maltrattato la moglie spedendola in ospedale. E, da marzo, era stato anche allontanato da casa e sottoposto alla libertà vigilata in una Rssa dislocata sul territorio. “Stiamo parlando di una persona, invalida civile e che non farebbe del male a una mosca” dichiara l’avvocato Marcello Rizzo, amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale, che ha nominato come avvocato difensore dell’anziano, il legale Giampiero Tramacere. Di fatto, però, l’anziano, residente a Nardò, è finito sotto inchiesta con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Una vicenda di presunte violenze tra le mura domestiche così come ricostruito dai carabinieri di un paese salentino. Lui, affetto dal morbo di Alzheimer diagnosticatogli nel 2024, avrebbe maltrattato per mesi la moglie tanto da rendere ormai insostenibile la convivenza. Dalla denuncia della vittima sarebbe emerso un clima di terrore.

Minacce, insulti e aggressioni con cadenza quotidiana. “Un’aggressività incontrollata”. Come accaduto il 27 febbraio quando le tensioni tra la coppia avrebbero raggiunto l’apice: l’anziano, viene riportato in querela, pretende le chiavi della macchina nel cuore della notte per uscire da casa; la moglie si oppone e lui reagisce in modo violento. Afferra un coltello da cucina, lo punta contro la donna ma viene bloccato dal figlio disabile. L’anziano, però, non si dà per vinto. Si rialza e continua a colpire la moglie con tutto quello che gli capita a tiro lasciandole dei graffi e delle ecchimosi che necessitano di un passaggio nel pronto soccorso dell’ospedale di Copertino, da dove verrà dimessa con una prognosi di 7 giorni. In un incontro avvenuto giorni addietro all’interno della struttura, il suo curatore speciale rileva l’incapacità di deambulare da solo, l’anziano si sposta con la sedia a rotelle e la notte dorma con il letto con le sbarre anti caduta. L’anziano non farebbe male ad una mosca”.

I provvedimenti assunti sarebbero risultati abnormi considerato lo stato fisico e psicologico, accertato anche dalla consulenza effettuata dal medico nominato dalla pm Erika Tarquini depositata alcuni giorni addietro e che conclude che “sulla base delle notizie cliniche e anamnestiche, della documentazione sanitaria esaminata e dalla valutazione psichiatrica, si può formulare la diagnosi di “disturbo neuro cognitivo maggiore (demenza senile) grave, con alterazione comportamentale”. Effettivamente, nelle scorse ore, la vicenda giudiziaria si è chiusa davanti alla giudice Giulia Proto con una sentenza di proscioglimento perché è stata acclarata la sua incapacità assoluta di intendere e di volere così come aveva peraltro evidenziato la pubblica accusa. L’anziano, però, rimane ospite della Rssa. La giudice ha revocato la misura della libertà vigilata La moglie non si era costituita parte civile.