LECCE – Il bando è atteso entro il 2027 e le novità saranno tante: il Comune assegnerà concessioni per le postazioni del mercato bisettimanale della durata di dieci anni. A fare il punto è stata la commissione Attività produttive, presieduta da Bronek Pankiewicz, ieri mattina, che ha esaminato anche il riassetto dell’area mercatale e il calendario delle aperture straordinarie. Prima di pubblicare il bando, Palazzo Carafa dovrà adeguare il proprio regolamento al Codice regionale del commercio, ancora in fase di aggiornamento. “I bandi sono stati bloccati in seguito al decreto concorrenza. I Comuni dovevano fare il conteggio di tutti i posti disponibili – ha spiegato il funzionario comunale Adriano Migali – Le linee guida sono diventate efficaci dal 19 agosto. Per recepirle è necessario un nuovo regolamento, ma prima bisogna attendere che la norma regionale venga aggiornata”. L’assessora alle Attività produttive Gabriella Margiotta ha già avviato un confronto con gli uffici della Regione Puglia. “Mi hanno spiegato ufficiosamente che potrebbero riuscire a chiudere tutto entro la fine dell’anno”, ha riferito in commissione.

A cambiare sarà il peso dei criteri con cui si forma la graduatoria. “L’articolo 30 del Codice del commercio prevedeva dei criteri che oggi possono essere utilizzati solo come premialità”, ha precisato Migali. “Quella che era la ‘maggiore professionalità’, che per noi era un punto fermo, oggi non sarà più così”. Accanto all’anzianità dell’impresa, conteranno la stabilità occupazionale e la dimensione di microimpresa. Potranno contribuire al punteggio anche le giornate lavorate come spuntista, calcolate sull’intero mercato. L’aggiornamento del Codice regionale riguarderà anche l’artigianato e i produttori agricoli. Sul posto, intanto, mancano pochi paletti bicolore per completare la delimitazione dell’area. Installati a un metro e venti l’uno dall’altro, segneranno il confine entro cui potranno essere montati i banchi. Il Comune punta così a ricompattare il mercato bisettimanale, agevolare i controlli e contrastare l’occupazione abusiva degli spazi. Per recuperare le giornate saltate sono state inoltre programmate tre aperture straordinarie, tutte in domeniche in cui il Lecce non gioca in casa. La prima si è svolta il 15 novembre, le prossime sono fissate per il 6 e il 20 dicembre. Resta aperta la questione dei commercianti che oggi lavorano negli stalli esterni. “Come farete a spostare i commercianti all’interno dei paletti senza bando?”, ha chiesto in commissione il capogruppo Pd, Paolo Foresio. Il perimetro è quasi pronto. Il nodo, nel frattempo, è capire come inserire all’interno chi ha postazioni esterne, visto che il bando ancora non c’è.