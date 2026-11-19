SANNICOLA (Lecce) – Un imprenditore condannato a 7 anni di reclusione per una presunta truffa con il bonus facciate quantificata in 220mila euro. È la sentenza emessa dai giudici in composizione collegiale (Presidente Pietro Baffa) a carico di R. C., 37enne di Sannicola, a fronte di una richiesta di 3 anni sollecitata dalla pubblica accusa. L’imputato rispondeva anche dei reati autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e falso ideologico.

Il dispositivo contempla anche una serie di pene accessorie: l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale per la durata della pena; quella di un anno di non contrarre con la pubblica amministrazione e svolgere funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria. Sessanta giorni per conoscere il deposito delle motivazioni. Subito dopo l’avvocato difensore Pantaleo Cannoletta potrà appellare la sentenza in Appello.

L’inchiesta, condotta dai militari della Guardia di finanza, si è concentrata su alcuni lavori di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico gestiti da Caputo, in veste di amministratore della ditta.

I giudici hanno anche dsiposto la confisca delle somme di denaro di cui Caputo ha avuto la disponibilità sino all’ammontare di 221.338 euro.