LECCE – Il 27 novembre il centrosinistra porterà in Consiglio comunale a Lecce la mozione per fermare l’estensione delle strisce blu nelle periferie. L’obiettivo è chiamare i consiglieri di centrodestra a esprimersi uno per uno su un provvedimento che molti di loro avevano contestato quando sedevano all’opposizione. In vista del confronto in aula, Marco De Matteis, consigliere di Lecce Domani, attacca la sindaca Adriana Poli Bortone sulla soluzione proposta ai pendolari per raggiungere la stazione. Nel mirino ci sono l’abbonamento da 30 euro, le coincidenze con i treni e il percorso della linea R11.

La contromossa del centrodestra prende forma attorno ai correttivi proposti soprattutto da Fratelli d’Italia. La maggioranza punta a riunirli in una propria mozione da portare in aula. Sul tavolo ci sono la gratuità per la seconda auto dei residenti nelle nuove zone a pagamento, la formalizzazione dei 15 minuti di sosta gratuita per gli acquisti veloci e l’introduzione per tappe delle strisce blu in periferia, da accompagnare con la progressiva attuazione delle 50 assunzioni previste in Sgm. La coalizione lavora a un’intesa su queste misure prima della seduta di venerdì.

De Matteis contesta la proposta che la sindaca ha fatto ai pendolari di lasciare l’auto nei pressi dell’ospedale e proseguire in autobus verso la stazione. Indica la linea M1 dal Foro Boario come alternativa e chiede all’assessore alla Mobilità di intervenire nel confronto pubblico. Di seguito il suo intervento integrale.

“Con una nota surreale, il sindaco suggerisce ai pendolari di parcheggiare nei pressi dell’ospedale, sottoscrivere un abbonamento da 30 euro e raggiungere la stazione con le linee R11 e R8. Peccato che gli orari non siano compatibili con quelli dei treni e che la R11 non arrivi neppure in stazione, lasciando i passeggeri a cinque minuti a piedi. Eppure esistono alternative con orari più compatibili, come la linea M1 dal Foro Boario, con partenza alle 5.50. Riconosco al sindaco una certa tenacia nel difendere il provvedimento sulle strisce blu, sempre più difficile da giustificare persino all’interno della sua maggioranza. Colpisce, intanto, il silenzio dell’assessore alla Mobilità, completamente assente dal confronto pubblico. Forse è arrivato il momento di aprire un serio confronto con le opposizioni. Magari attraverso quel famoso gruppo di lettura, visto che il trasporto pubblico sembra essere una materia particolarmente ostica per questa amministrazione.

Ma soprattutto, forse è arrivato il momento che l’assessore alla Mobilità esca da dietro il parcometro e salga su un autobus. Scoprirebbe che la mobilità cittadina è qualcosa di più complesso della gestione delle strisce blu”.