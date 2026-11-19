Lecce-Pordenone – Dopo la fine di una relazione, avrebbe sottratto il figlio minore alla madre e sarebbe fuggito con lui in Egitto. Per questo, nella serata di ieri, un 48enne egiziano, residente nel Salento e domiciliato in Friuli, è stato rintracciato dai carabinieri a Fontanafredda, in provincia di Pordenone, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Lecce in seguito ad una condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione.
La vicenda riguarda appunto la sottrazione e il trattenimento in Egitto del figlio minorenne, senza il consenso della madre, dopo la separazione da quest’ultima. Dal settembre 2019 poi il 48enne avrebbe anche minacciato ripetutamente l’ex compagna e i suoi familiari, anche con messaggi e video sui social, mettendo in atto condotte estorsive e intimidatorie.
La Cassazione ha reso definitiva la condanna lo scorso 6 novembre. E già ieri il 48enne è stato condotto nel carcere di Pordenone.
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