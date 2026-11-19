LECCE – Lavori da avviare subito, aperture e accessi al piano terra da chiudere e tre giorni dal ricevimento dell’ordinanza per trasmettere al Comune gli esiti degli interventi. Sono le prescrizioni per la messa in sicurezza del cantiere abbandonato all’angolo tra via Enzo Sozzo e viale Rossini, a Lecce. Con l’ordinanza contingibile e urgente n. 2687, registrata il 17 novembre, la sindaca Adriana Poli Bortone dispone “l’immediata messa in sicurezza dello stesso e la esecuzione delle opere per eliminare qualsiasi pericolo per l’incolumità del cittadino”. L’atto è indirizzato a Gianni Caricato, titolare dell’Immobiliare S. Caterina, società proprietaria del fabbricato. I lavori, precisa il provvedimento, “dovranno iniziarsi ad horas” e le risultanze “dovranno pervenire alla scrivente amministrazione comunale entro 3 giorni dal ricevimento della presente”.

A riportare il caso all’attenzione di Palazzo Carafa è stato Antonio Rotundo, consigliere comunale del Pd e presidente della XI Commissione Controllo, con un’interrogazione a risposta scritta. Nel testo Rotundo ricordava che l’area era “già stata oggetto di accertamento da parte degli organi di vigilanza”. Durante un sopralluogo nel 2025, la Polizia municipale aveva rilevato “lo stato di incuria e di totale abbandono” del cantiere e trasmesso gli esiti del controllo all’Ufficio Pubblica Incolumità. Le fotografie mostrano le condizioni in cui versava il fabbricato, tra il marciapiede di via Sozzo e il fronte su viale Rossini, a ridosso dei condomìni. Sotto il cartello stradale si vedono i pannelli metallici piegati e la rete arancione strappata, ricaduta tra le erbacce e il bordo del marciapiede. Dietro la recinzione spiccano i pilastri di cemento a vista, i mattoni grezzi, i parapetti di legno e le aperture senza infissi. Uno scatto, ripreso attraverso la griglia metallica, mostra un ingresso al piano terra schermato solo in parte da tavole di legno. Il sopralluogo dell’11 novembre ha accertato “la precarietà della recinzione e lo stato di abbandono” dell’immobile. Il Comune ha fatto intervenire subito Lupiae Servizi per mettere in sicurezza la barriera “al fine di evitare l’accesso all’area di pertinenza ed all’immobile in questione”. Con l’ordinanza, Palazzo Carafa chiede ora alla proprietà di intervenire sul fabbricato e di “inibire tutte le aperture e gli accessi siti al piano terra”.

Il provvedimento affida alla Polizia municipale la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni. In caso di inadempimento, il Comune informerà l’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto dell’ordinanza, avverte l’atto, saranno a carico del proprietario, “che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa”. Il provvedimento indica infine la possibilità di ricorrere al Tar entro 60 giorni dal ricevimento.