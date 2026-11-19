Dalla riflessione sulla bellezza al confronto tra i grandi filosofi della modernità, fino all’analisi dei modelli sociali contemporanei. La giornalista e saggista firma “I fondamenti del pensiero”, un’opera che porta la ricerca filosofica in una dimensione creativa.

Che cosa rimane della filosofia quando esce dalle pagine dei trattati e incontra la vita quotidiana? È una domanda che accompagna, in forme diverse, il lavoro di Lucia Mariano, giornalista e saggista, autrice di una produzione che attraversa la storia del pensiero, l’estetica e la critica della società contemporanea. La sua ultima pubblicazione, I fondamenti del pensiero. Mandala filosofici da colorare, disponibile su Amazon, introduce un linguaggio diverso da quello dei precedenti saggi, ma conserva un interesse che appartiene da tempo alla sua ricerca: il modo in cui l’individuo entra in relazione con le idee. Il volume raccoglie cinquanta mandala e propone un’esperienza nella quale la geometria delle forme e la scelta cromatica diventano occasioni di attenzione e contemplazione. La presentazione dell’opera prende le mosse da una domanda tutt’altro che ornamentale: a chi appartiene il pensiero? A chi lo studia, a chi lo esercita o anche a chi ne avverte il richiamo senza possedere necessariamente gli strumenti per affrontarne il linguaggio specialistico? Mariano affronta il problema cercando una possibilità di accesso che non impoverisca la filosofia, ma ne esplori una diversa modalità di fruizione.

Per comprendere la genesi di questo progetto occorre guardare alla sua precedente produzione. Già nel 2017, con Il pendolo della bellezza dall’antichità ai giorni nostri, pubblicato sulla rivista scientifica Idee – Semestrale di Filosofia, Scienze Sociali ed Economiche dell’Università del Salento, Mariano si confronta con una delle categorie più persistenti della riflessione filosofica: la bellezza e le sue trasformazioni nel corso della storia. Nel maggio 2018 prende parte, come relatrice, alla seconda edizione di Professione Filosofo, iniziativa dell’Università del Salento e della Città di Lecce. Il suo intervento, inserito nella sessione dedicata ai filosofi e all’impresa, affronta un ambito nel quale il sapere filosofico è chiamato a misurarsi con le dinamiche del mondo professionale e organizzativo. Una questione che trova una corrispondenza anche nella sua esperienza nella comunicazione d’impresa.

Nel 2022, per le edizioni Milella, pubblica Le diverse posizioni di René Descartes e di Pierre Gassendi nelle Meditazioni metafisiche: prima e seconda. Il confronto tra i due filosofi del Seicento porta al centro il problema della conoscenza, della certezza e dei fondamenti sui quali si costruisce il sapere.

Con La società prestazionale: un modello fagocitante, pubblicato nel 2023 ancora per Milella, l’indagine si sposta sulla società contemporanea. Mariano esamina un modello nel quale il rendimento e la produttività tendono a diventare criteri di valutazione della persona, incidendo sulla costruzione dell’identità e sulla qualità delle relazioni. Il tema della prestazione, affrontato nella sua dimensione sociale e culturale, porta la riflessione oltre il perimetro della filosofia accademica, verso le contraddizioni della vita contemporanea.

È interessante osservare come, nel nuovo volume, cambi il mezzo attraverso cui la riflessione viene proposta. Il lettore non si trova davanti a un saggio da seguire attraverso un’argomentazione, ma a cinquanta composizioni da esplorare attraverso il colore. Il mandala, con la sua struttura organizzata e concentrica, richiede uno sguardo attento; il gesto di completarlo introduce una pausa, una scelta, una relazione personale con la forma.

La proposta si colloca in un momento storico nel quale l’attenzione è continuamente sollecitata e frammentata. Recuperare il tempo dell’osservazione e della concentrazione assume, in questo contesto, un significato che va oltre l’attività ricreativa. È su questo terreno che il libro cerca il proprio spazio: nell’incontro tra una tradizione di interrogazione filosofica e una pratica creativa accessibile.

Giornalista e pubblicista, Lucia Mariano affianca alla scrittura un interesse per la comunicazione, la cultura e le iniziative di solidarietà. È socia del Lions Clubs International e partecipa ad attività di servizio e sensibilizzazione, con particolare attenzione ai progetti rivolti alle popolazioni africane. Con I fondamenti del pensiero, il suo lavoro editoriale si misura dunque con una questione che precede il libro stesso: come restituire al pensiero uno spazio nell’esperienza delle persone? La risposta affidata ai mandala non pretende di esaurire la domanda. Lascia piuttosto al lettore la possibilità di attraversarla con un linguaggio diverso, nel quale l’idea incontra la forma e la riflessione si accompagna al gesto.