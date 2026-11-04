A Lecce nasce lo Sportello Territoriale di Microcredito: accordo tra Federaziende ed Ente Nazionale per sostenere imprese e lavoratori

LECCE – Un nuovo punto di riferimento per il tessuto economico del territorio apre i battenti a Lecce. Presso la sede di Federaziende, in viale Marche 23/A, è stato istituito lo Sportello Territoriale di Microcredito, nato per offrire supporto concreto ad aspiranti imprenditori, lavoratori autonomi e piccole realtà commerciali che incontrano difficoltà nell’accesso ai tradizionali canali bancari.

L’iniziativa è l’esito di un Atto d’Impegno formale sottoscritto a Roma tra la presidente di Federaziende (Confederazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi), Simona De Lumè, e il presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), Mario Baccini. L’intesa, di durata biennale e rinnovabile, fonda le sue radici nelle disposizioni del Testo Unico Bancario e mira a potenziare le opportunità di autoimpiego e autoimprenditorialità quale leva di inclusione sociale e lavorativa.

Il nuovo presidio opererà a titolo gratuito come punto informativo per la cittadinanza. Il personale dello sportello, formato direttamente dall’ENM, fornirà un primo orientamento sugli strumenti finanziari disponibili, sulle agevolazioni pubbliche e sui percorsi formativi. Per le fasi successive, dall’istruttoria delle pratiche all’avvio dei progetti, gli utenti saranno poi affiancati dalla rete di tutor specialistici iscritti all’Elenco Nazionale dell’Ente.

L’apertura della sede di viale Marche rappresenta un passaggio fondamentale per avvicinare gli strumenti della microfinanza alle esigenze del Salento, intercettando giovani, artigiani e piccoli commercianti intenzionati a sviluppare o consolidare la propria attività sul territorio.