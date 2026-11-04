Celebrazioni del 4 Novembre a Lecce: unità nazionale, memoria e impegno fiducioso per la pace

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Si sono svolte questa mattina a Lecce le celebrazioni ufficiali per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate, un appuntamento solenne rivolto a rinsaldare i valori della memoria, della libertà, della democrazia e della fratellanza.

La giornata commemorativa ha preso il via alle ore 9.30 presso il Sacrario dei Caduti del Cimitero Comunale, con la deposizione della corona d’alloro e la celebrazione della Santa Messa officiata dal Cappellano Militare Don Marco Bottazzo. Ad accompagnare i vari momenti dedicati al ricordo sono stati gli intermezzi musicali a cura dei ragazzi del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

La manifestazione si è poi spostata in Piazza Italia per lo schieramento delle truppe, il picchetto d’onore e la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti, alla presenza delle massime Autorità religiose, civili e militari, tra cui l’Assessore regionale Sebastiano Leo, il Sindaco del Comune di Lecce Adriana Poli Bortone ed il Presidente della Provincia Fabio Tarantino, oltre che di una folta rappresentanza di studenti e della cittadinanza.

Particolarmente toccante e profondo è stato l’intervento commemorativo del Prefetto di Lecce, Natalino Manno, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza primaria della pace come bene supremo da custodire: «La pace: senza la pace non c’è libertà, non c’è democrazia, non c’è futuro, non c’è vita. Ogni sogno si infrange, ogni sguardo si perde nel buio della paura». Il Prefetto ha ricordato i sacrifici dei soldati che hanno lottato per l’unità della Nazione e per i principi della Costituzione, evidenziando come i conflitti attuali – dall’Europa al Medio Oriente – stiano soffocando le giovani generazioni e cancellando anni di mediazione diplomatica. Da qui il forte appello a «costruire un habitat mentale ed operativo di pace», per disarmare una cultura condizionata dalla violenza e riaffermare il valore sociale della coesione nazionale ed internazionale. Un accorato ringraziamento è stato rivolto alle Forze Armate, impegnate sia all’estero nelle missioni di pace e di difesa della dignità umana, sia nel contrasto al terrorismo internazionale e nella tutela della democrazia.

Nel corso della cerimonia si sono susseguiti gli interventi delle autorità locali e dei rappresentanti del mondo scolastico e associativo, quali il Presidente Assoarma Pasquale Paladini, la Presidente della Consulta degli Studenti Sveva Mantovano, il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, Pietro Corsano, e, infine, la Prof.ssa Giuliana Iurlano in rappresentanza del CESRAM, per la presentazione dell’ 9^ edizione della Public History.

Le celebrazioni proseguono per l’intera giornata presso la Chiesa di San Marco in Piazza Sant’Oronzo, dove è allestita e visitabile fino alle ore 20.00 la mostra “La Grande Guerra in 3D”, organizzata in occasione del 110° anniversario della Prima Guerra Mondiale dal Presidente del Museo di Storia Patria di Tricase, Donato Antonaci Dell’Abate, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Lecce.