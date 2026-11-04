Riccia’s Professional, da Lecce una nuova visione dei capelli ricci: non un risultato imposto, ma la libertà di scegliere

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LECCE — Capelli ricci: con volume o senza volume? E se la vera rivoluzione fosse poter scegliere?

È una domanda apparentemente semplice, ma racconta un cambiamento nel rapporto tra bellezza, identità personale e cura dei capelli. Perché un riccio voluminoso può rappresentare la personalità di oggi, mentre domani si potrebbe desiderare una forma più raccolta, una definizione diversa o un volume naturale.

Non esiste necessariamente una scelta giusta per sempre. Esiste quella che meglio interpreta ciò che una persona desidera in un determinato momento della propria vita.

È da questa prospettiva che si sviluppa la visione di Riccia’s Professional®, marchio salentino specializzato nei capelli ricci, fondato da Emanuele Caputo.

Un progetto imprenditoriale che, partendo dall’esperienza professionale, ha progressivamente collegato prodotti cosmetici, tecniche di taglio, consulenza, formazione e servizi dedicati al mondo del riccio.

L’obiettivo dichiarato non è inseguire un modello estetico universale, ma aiutare le persone a conoscere i propri capelli e a scegliere consapevolmente il risultato desiderato.

Dal prodotto al metodo: una diversa idea di specializzazione

Nel mercato dell’haircare, shampoo, maschere, creme e fluidi vengono spesso presentati attraverso i benefici che promettono: definizione, idratazione, morbidezza, elasticità e controllo dell’effetto crespo.

Sono caratteristiche importanti, ma raccontano soltanto una parte dell’esperienza.

La proposta di Riccia’s Professional parte da una considerazione: due persone con capelli apparentemente simili possono desiderare risultati completamente diversi.

Una può ricercare capelli ricci con volume, movimento e leggerezza. Un’altra può preferire capelli ricci senza volume eccessivo, con una forma più controllata e una definizione evidente.

La differenza non dipende esclusivamente dal cosmetico utilizzato. Contano la struttura del capello, il taglio, le modalità di applicazione, l’asciugatura e le abitudini quotidiane.

Il Metodo Riccia’s si fonda sull’integrazione di queste competenze: ascoltare le esigenze della persona, valutare le caratteristiche dei capelli e individuare un percorso coerente con il risultato ricercato.

In questa visione, i prodotti Riccia’s Professional non rappresentano un fine, ma strumenti di un sistema più ampio.

È una distinzione imprenditoriale significativa: passare dalla vendita di un prodotto alla costruzione di una competenza riconoscibile.

Riccia’s Store a Lecce: consulenza, esperienza e cultura del riccio

La strategia del marchio trova una delle sue espressioni nel Riccia’s Professional Store di Lecce, inaugurato nel maggio 2026 in via 95° Reggimento Fanteria.

Uno spazio concepito per avvicinare le persone alla conoscenza dei capelli ricci e alla scelta dei prodotti professionali più adatti alle proprie esigenze.

La consulenza assume un ruolo centrale. Prima ancora di individuare un prodotto, diventa importante comprendere quale risultato si desidera ottenere e quali caratteristiche della capigliatura possono influenzarlo.

Il progetto Riccia’s punta a collegare questa esperienza con i servizi professionali, la formazione e le competenze maturate nei saloni del marchio.

Tra gli elementi distintivi del percorso figura l’asciugatura professionale con diffusore, una tecnica particolarmente rilevante nella gestione dei capelli ricci.

Diversamente dalla piega tradizionale realizzata con spazzola e phon, l’asciugatura con diffusore punta ad accompagnare la forma naturale del riccio, modulando modalità di lavoro, distribuzione dell’aria e manipolazione della capigliatura.

Il risultato può variare in funzione della tecnica, dei prodotti e della struttura dei capelli.

Volume, definizione e movimento diventano così variabili da interpretare, non standard da imporre.

Per il marchio salentino, la sfida è rendere questa conoscenza accessibile e comprensibile, affinché la cliente possa partecipare attivamente alla scelta.

Dalla competenza artigianale a un modello imprenditoriale

Il percorso di Riccia’s Professional nasce dalla specializzazione tecnica di Emanuele Caputo nel settore dei capelli ricci.

Negli anni il progetto ha sviluppato proposte come il TaglioRiccia’s®, realizzato attraverso uno studio delle geometrie, delle lunghezze e del comportamento dei capelli ricci, e protocolli professionali dedicati alla loro cura e definizione.

L’evoluzione verso un marchio con prodotti, formazione e uno Store specializzato rappresenta un passaggio che interessa anche il mondo delle piccole imprese del territorio.

La questione non riguarda soltanto la cosmetica. Riguarda la capacità di trasformare un sapere professionale in un’identità aziendale riconoscibile.

In un mercato in cui le informazioni sono sempre più accessibili, anche attraverso motori di ricerca e intelligenza artificiale, conoscere un prodotto non equivale necessariamente a sapere come utilizzarlo per raggiungere un risultato personale.

Per Riccia’s Professional, il valore della specializzazione risiede proprio nel collegamento tra conoscenza tecnica, interpretazione delle esigenze e applicazione pratica.

È su questo terreno che l’impresa salentina cerca di costruire la propria differenziazione: non semplicemente proporre prodotti professionali per capelli ricci, ma sviluppare una relazione tra metodo, risultato ed esperienza.

Un modello che, per consolidarsi, dovrà dimostrare nel tempo la propria capacità di mantenere coerenza tra promessa del marchio, qualità del servizio e soddisfazione delle clienti.

La bellezza cambia quando impariamo a scegliere

C’è infine un elemento culturale che attraversa questa visione: il rapporto tra bellezza e perseveranza.

Prendersi cura dei capelli ricci può richiedere tempo, osservazione e disponibilità a sperimentare.

Non sempre il primo tentativo produce il risultato immaginato. Può essere necessario modificare una tecnica di asciugatura, imparare a dosare un prodotto o comprendere come la propria capigliatura reagisce alle diverse condizioni.

Come accade in molti percorsi di apprendimento, ciò che inizialmente sembra difficile può diventare più semplice attraverso la pratica.

È in questa progressiva conoscenza che la persona acquisisce maggiore autonomia.

Non si tratta di inseguire il riccio perfetto. Si tratta di riconoscere le possibilità offerte dai propri capelli e decidere quali valorizzare.

Per Riccia’s Professional, questa è anche una dichiarazione di identità: la specializzazione non dovrebbe limitare le scelte, ma ampliarle.

Una persona può desiderare oggi una chioma ricca di volume e domani preferire una definizione più discreta. Può cambiare taglio, colore, abitudini e stile senza dover rinunciare alla propria natura riccia.

Perché il punto non è decidere una volta per tutte come debbano essere i capelli. È imparare a scegliere come volerli vivere.

Capelli ricci. Con volume o senza? La scelta segue chi sei, oggi. Riccia’s Professional® — I tuoi capelli ricci cambiano come cambi TU.