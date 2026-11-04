Lecce, Vespucci: «Quindici minuti gratis non bastano. Tuteliamo chi lavora e riportiamo i filobus elettrici in via XXV Luglio»

Il dibattito sul nuovo Piano della sosta di Lecce continua a produrre aperture e proposte. L’ultima riguarda la possibilità di anticipare i quindici minuti gratuiti, senza attendere l’entrata in vigore delle nuove tariffe prevista per l’11 gennaio.

Un segnale positivo, secondo Marco Vespucci, imprenditore leccese, che torna a intervenire sul tema della mobilità cittadina con due proposte concrete rivolte all’amministrazione comunale e a SGM.

«Ho apprezzato particolarmente l’iniziativa del consigliere Antonio De Matteis, che ha portato in commissione Traffico una proposta sulla quale avevo già avuto modo di esprimermi nei miei precedenti interventi. È positivo vedere che le idee utili alla città trovino attenzione nelle sedi istituzionali, al di là delle appartenenze politiche. È questo lo spirito con cui dovrebbe svilupparsi il confronto».

Ma per Vespucci i quindici minuti gratuiti, pur rappresentando un passo nella giusta direzione, non possono essere considerati una soluzione sufficiente.

«Quindici minuti possono aiutare chi deve prendere un caffè, acquistare un giornale o svolgere una commissione veloce. Ma chi lavora otto ore al giorno, gestisce un’attività commerciale, esercita una professione o frequenta l’università ha esigenze completamente diverse. E non possiamo ignorarle».

Congelare gli abbonamenti fino a quando esisteranno alternative reali

La proposta di Vespucci è chiara: mantenere invariati tutti gli attuali abbonamenti mensili, sia per l’intera giornata sia per la mezza giornata, nelle zone blu e verdi, garantendo una tutela concreta a residenti, lavoratori, commercianti, professionisti e studenti.

«Non si tratta di chiedere privilegi, ma di tutelare chi contribuisce ogni giorno alla vita economica e sociale della città. Non possiamo chiedere a migliaia di persone di sostenere nuovi costi senza avere prima un’alternativa concreta all’automobile. E per chi risiede nelle zone interessate, occorre garantire condizioni di sosta sostenibili nel proprio quartiere».

Secondo l’imprenditore, un sistema di interscambio credibile deve garantire parcheggi periferici adeguati, collegamenti frequenti, tempi di percorrenza ragionevoli e servizi compatibili con gli orari di lavoro e di studio.

«La rotazione dei parcheggi può certamente aiutare il commercio, come ho già sostenuto. Ma non deve trasformarsi in un aggravio economico per chi raggiunge Lecce ogni giorno per necessità. Prima si costruisce un’alternativa efficiente, poi si possono chiedere ai cittadini nuove abitudini».

Via XXV Luglio: perché rinunciare a un percorso elettrico già esistente?

Il ragionamento di Marco Vespucci si estende poi a un’altra questione centrale per il futuro della mobilità leccese: la pedonalizzazione di via XXV Luglio.

Secondo le notizie emerse negli ultimi giorni, l’orientamento dell’amministrazione sarebbe quello di escludere anche il passaggio degli autobus dal tratto riqualificato.

Una scelta sulla quale Vespucci invita a riflettere.

«La pedonalizzazione può rappresentare un’opportunità importante per valorizzare il centro cittadino. Ma pedonalizzare non deve necessariamente significare eliminare il trasporto pubblico. Anzi, una città che vuole ridurre la presenza delle automobili dovrebbe rendere i mezzi collettivi sempre più accessibili».

Da qui la proposta di valutare la riapertura di via XXV Luglio esclusivamente al transito dei mezzi pubblici, con particolare riferimento ai filobus che potrebbero utilizzare la linea elettrificata già presente lungo il percorso.

«Abbiamo investito risorse pubbliche per dotare Lecce di un’infrastruttura di trasporto elettrico. Rinunciare a utilizzarla proprio in un tratto centrale della città merita quantomeno una riflessione approfondita. Non stiamo parlando di costruire una nuova linea, ma di verificare la possibilità di recuperare un collegamento già esistente».

La questione più delicata: le emissioni vicino alla scuola Cesare Battisti

Ma è soprattutto sulle conseguenze ambientali della deviazione che Vespucci richiama l’attenzione dell’amministrazione.

L’attuale percorso alternativo, attraverso via Achille Costa e successivamente via Cavallotti, comporta il transito dei filobus su tratti non serviti dalla linea elettrica aerea, con il ricorso alla modalità termica.

«E qui nasce una contraddizione che ritengo necessario affrontare. Mentre discutiamo di sostenibilità ambientale e di riduzione del traffico automobilistico, spostiamo mezzi pubblici da un percorso elettrificato verso strade nelle quali devono utilizzare il motore termico, generando emissioni allo scarico che prima potevano essere evitate».

C’è poi un elemento che, secondo Vespucci, rende la questione ancora più urgente.

«In via Achille Costa, proprio lungo il percorso interessato dalla deviazione dei filobus, si trova la scuola Cesare Battisti, frequentata da bambini della scuola dell’infanzia e primaria.

Con la deviazione da via XXV Luglio, i filobus percorrono tratti non elettrificati ricorrendo alla modalità termica, con conseguenti emissioni allo scarico proprio in prossimità di un edificio scolastico.

Perché esporre i nostri bambini a emissioni potenzialmente evitabili, quando Lecce dispone già di un percorso elettrificato che potrebbe consentire il passaggio dei filobus senza ricorrere al motore termico?».

Per l’imprenditore, la tutela della salute deve diventare un criterio prioritario nelle scelte sulla mobilità.

«Non sto sostenendo che siano già stati accertati livelli di inquinamento superiori ai limiti. Sto ponendo una questione di prevenzione e di buon senso: se possiamo evitare emissioni allo scarico vicino a una scuola utilizzando un’infrastruttura elettrica esistente, perché non verificare immediatamente questa possibilità?».

Pedonalizzazione e trasporto pubblico possono convivere

Vespucci chiarisce infine che la sua proposta non intende mettere in discussione la sicurezza dei pedoni o la valorizzazione dell’area.

«Non propongo di riaprire via XXV Luglio alle automobili. Propongo di studiare un corridoio riservato esclusivamente ai mezzi pubblici, con velocità ridotte, adeguata separazione dei percorsi e tutte le garanzie necessarie per la sicurezza delle persone».

Una soluzione da valutare sotto il profilo tecnico, urbanistico e della compatibilità con i lavori di riqualificazione, ma che consentirebbe di perseguire contemporaneamente tre obiettivi: valorizzare il centro, mantenere un collegamento pubblico strategico e ridurre il ricorso alla trazione termica.

«La sostenibilità si dimostra con le scelte, non con gli annunci»

«Non voglio alimentare contrapposizioni politiche», conclude Marco Vespucci. «Riconosco i passi avanti quando vengono compiuti, come nel caso dei quindici minuti gratuiti, ma credo sia doveroso continuare a proporre soluzioni migliorative».

Da qui il duplice invito all’amministrazione comunale: congelare gli abbonamenti mensili nelle zone blu e verdi fino alla realizzazione di un interscambio efficiente e rivalutare il transito dei filobus elettrici lungo via XXV Luglio, verificando anche le conseguenze ambientali dell’attuale deviazione nelle vicinanze della scuola Cesare Battisti.

«Non possiamo chiedere ai cittadini di lasciare l’automobile senza offrire un’alternativa credibile. E non possiamo parlare di mobilità sostenibile senza interrogarci sull’utilizzo delle infrastrutture elettriche che già possediamo».

«Una città non diventa più moderna semplicemente facendo pagare più parcheggi o chiudendo una strada al traffico. Diventa più moderna quando tutela chi lavora, facilita gli spostamenti e protegge la salute dei propri bambini. Perché il vero progresso non consiste nel rendere più difficile muoversi, ma nel permettere a tutti di farlo meglio».