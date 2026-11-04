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Lecce, Vespucci: «Quindici minuti gratis non bastano. Tuteliamo chi lavora e riportiamo i filobus elettrici in via XXV Luglio»

L'imprenditore propone di congelare gli abbonamenti mensili nelle zone blu e verdi fino alla realizzazione di un interscambio efficiente. E richiama l'attenzione sulle emissioni dei filobus deviati in via Costa, dove si trova la scuola Cesare Battisti.