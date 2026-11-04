Maglie, Daniele Risolo è il nuovo Comandante della Polizia Locale: una carriera costruita con impegno e determinazione

Dal 1° novembre Daniele Risolo è il nuovo Comandante della Polizia Locale di Maglie , una nomina che rappresenta un importante traguardo professionale per un uomo molto conosciuto, stimato e apprezzato, non soltanto per le sue competenze, ma anche per le qualità umane che lo hanno sempre contraddistinto.

Classe 1986, magliese, Risolo ha costruito nel corso degli anni un percorso professionale fatto di impegno, sacrifici, formazione continua e responsabilità sempre maggiori, una carriera iniziata nel Comune di Otranto , dove per diversi anni ha prestato servizio come agente di Polizia Locale con contratti a tempo determinato, riuscendo a classificarsi sempre al primo posto nelle diverse procedure selettive alle quali ha partecipato. Un periodo di gavetta importante, durante il quale ha avuto modo di maturare una significativa esperienza sul campo, approfondendo la conoscenza delle attività e delle responsabilità legate a una professione che richiede preparazione, equilibrio e un forte senso del dovere.

Il suo percorso è poi proseguito nel dicembre 2019, quando, dopo aver superato un concorso pubblico, è entrato stabilmente a far parte del Corpo di Polizia Locale del Comune di Maglie, inizialmente con un contratto a tempo parziale e successivamente a tempo pieno, da quel momento la sua crescita professionale è continuata fino al 2023, anno in cui, grazie al superamento di una nuova procedura concorsuale esterna, ha compiuto un ulteriore passo avanti, passando dal ruolo di agente a quello di ufficiale di Polizia Locale e vicecomandante.

A sostenere questo percorso lavorativo c’è anche una solida preparazione accademica, Risolo ha infatti conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università del Salento, continuando negli anni ad arricchire le proprie conoscenze attraverso numerosi corsi di aggiornamento e formazione specialistica, nella consapevolezza che un ruolo così delicato richieda competenze sempre aggiornate e una preparazione costante.

A rendere particolarmente significativa la nomina non è soltanto il curriculum professionale corposo, nel corso degli anni, infatti, ha saputo costruire un rapporto di fiducia e rispetto con la comunità magliese, facendosi conoscere e apprezzare per la disponibilità, l’educazione, la capacità di ascolto e l’attenzione verso le persone, qualità che, unite alla professionalità e al senso del dovere, gli hanno permesso di conquistare la stima di tanti cittadini, che oggi lo ritrovano alla guida della Polizia Locale un volto familiare, una persona che conosce profondamente la città, il territorio e le esigenze della comunità.

La nomina a Comandante rappresenta quindi il coronamento e l’inizio di un cammino costruito passo dopo passo, partendo dal servizio svolto quotidianamente sulle strade, passando attraverso anni di esperienza, concorsi pubblici, studio e responsabilità crescenti, un traguardo che assume un significato ancora più importante perché ha raggiunto proprio nella sua città, quella Maglie nella quale è cresciuto e alla quale ha dedicato una parte importante della propria vita professionale.

Per Risolo si apre adesso una nuova fase, certamente impegnativa ma anche ricca di soddisfazioni, nella quale sarà chiamato a guidare il Corpo di Polizia Locale, affrontando le sfide quotidiane legate alla sicurezza, alla viabilità, al rispetto delle regole e alla tutela della comunità, un incarico di grande responsabilità che rappresenta allo stesso tempo un riconoscimento del lavoro svolto fino a oggi e un nuovo punto di partenza.

La sua storia professionale dimostra come la determinazione, lo studio, la costanza e l’impegno possano trasformare anni di sacrifici in risultati importanti, senza mai perdere di vista il valore umano del proprio lavoro e il rapporto con la cittadinanza che si aspetta cambiamenti migliorativi.