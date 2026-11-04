“Salvarono una persona da morte certa”: encomio a due carabinieri

Un intervento che ha evitato una tragedia e che oggi riceve il riconoscimento della comunità. In occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, il Comune di Ruffano ha conferito un Attestato di Civica Benemerenza – Encomio all’appuntato scelto qualifica speciale Francesco Manco e al maresciallo Pierpaolo Mauro. La consegna è avvenuta questa mattina in piazza, al termine della deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti, nel corso della cerimonia alla presenza delle autorità civili, militari, religiose, studenti e cittadini. A consegnare gli attestati è stato il sindaco Antonio Cavallo, a nome dell’amministrazione comunale.

Il riconoscimento era stato deliberato dalla giunta con atto n. 156 del 17 ottobre 2024. L’encomio fa riferimento a quanto accaduto il 7 ottobre 2024, quando i due militari, allora in servizio al comando stazione di Ruffano, intervennero per salvare una persona che stava per compiere un gesto estremo.

La motivazione recita: “Per l’altissimo senso del dovere dimostrato nell’evento del 7 ottobre 2024, in occasione del salvataggio di una persona da morte certa, con sommo disprezzo del pericolo e ferma abnegazione ad onore della divisa e del giuramento prestato al servizio della Repubblica”. Il maresciallo Mauro, che all’epoca prestava servizio a Ruffano, è attualmente in servizio presso la stazione di Melissano.