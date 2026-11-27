“Una lumaca nella cena destinata agli studenti della residenza universitaria Pastor Bonus”. A denunciare l’episodio è l’Unione degli Universitari di Lecce, secondo cui il ritrovamento è avvenuto nella serata di giovedì 26 novembre, all’interno di un pasto preparato altrove e trasportato nella struttura. Il sindacato studentesco ricorda di aver già segnalato, in un comunicato del 26 maggio scorso, il rinvenimento di corpi estranei nei pasti riservati agli studenti. A sei mesi da quella segnalazione, UDU Lecce chiede controlli più accurati negli spazi della ristorazione universitaria, a partire da quelli in cui si preparano i pasti, e annuncia che porterà il caso all’attenzione delle autorità competenti.

“È inaccettabile che continuino ad accadere episodi del genere”, dichiara Massimo Toma, delegato al Diritto allo Studio per l’UDU Lecce. “Come già dichiarato in passato, episodi del genere compromettono la fiducia della comunità studentesca nel servizio mensa ed evidenziano, ancora una volta, gravi lacune sul tema della sicurezza e dell’igiene alimentare. Come sindacato studentesco riteniamo necessario che ogni studente e ogni studentessa continui ad esercitare il diritto di poter usufruire dei servizi di ristorazione senza il rischio di ritrovare corpi indesiderati all’interno del proprio piatto. È necessario che sia presente una maggiore qualità del controllo, nonché una maggiore attenzione, all’interno degli spazi dei servizi di ristorazione, soprattutto in quelli riservati alla produzione di pasti. Ci impegneremo a segnalare alle autorità competenti quanto accaduto, continuando ad impegnarci affinché i servizi offerti alla comunità studentesca rispettino le normative vigenti”.