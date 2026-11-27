SPONGANO (Lecce) – Le storie possono insegnare a guardare il mondo con occhi diversi, a riconoscere le proprie paure e, soprattutto, a scoprire il valore dell’altro. È da questa convinzione che prende forma il doppio appuntamento dedicato all’infanzia in programma sabato 28 e domenica 29 novembre al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, nell’ambito di Fuochi Comuni, la stagione teatrale 2026-2027 di Ultimi Fuochi Teatro, diretta artisticamente da Alessandra Crocco e Alessandro Miele.

Protagonista del fine settimana sarà il Teatro Laboratorio Isola di Confine, compagnia umbra che porterà in scena due spettacoli capaci di intrecciare narrazione, immaginazione e temi profondi, parlando ai bambini attraverso il linguaggio universale della fiaba.

Si comincia sabato 28 novembre alle ore 18 con “Insegnami a volare”, spettacolo consigliato a partire dai 6 anni, ispirato alla celebre storia della Gabbianella e del gatto Zorba. Una gabbiana, dopo essere rimasta intrappolata in una macchia di petrolio, riesce a raggiungere un balcone dove incontra il gatto Zorba. Prima di morire, depone un uovo e affida al gatto tre promesse: non mangiarlo, prendersi cura del piccolo che nascerà e, soprattutto, insegnargli a volare.

Da questa storia, pubblicata per la prima volta nel 1996, prende vita uno spettacolo che affronta con delicatezza e sensibilità temi di grande attualità: la solidarietà, il rispetto delle diversità, la responsabilità verso gli altri e il valore della conoscenza. Un racconto che invita a superare le differenze e a riconoscere nella cura reciproca una delle forme più autentiche di amore.

Domenica 29 novembre alle ore 17 sarà invece la volta di “Fiabe Scacciamostri”, spettacolo pensato per i bambini dai 3 anni. Al centro della storia c’è Nicolino, un bambino che fatica ad addormentarsi: il buio, le ombre e i mostri immaginati nella sua stanza trasformano la notte in un momento pieno di timori. Come accade a tanti bambini, chiede allora al papà di raccontargli una storia.

Da questa richiesta prende avvio un viaggio attraverso diverse fiabe, nel quale le paure diventano occasioni di scoperta e meraviglia. Lo spettacolo recupera le tecniche della tradizione orale e restituisce alla fiaba la sua funzione originaria: non soltanto intrattenere, ma aiutare a conoscere il mondo, dare un nome alle emozioni e condividere esperienze.

Due spettacoli diversi, un unico filo conduttore: il teatro come spazio in cui i bambini possono riconoscere le proprie emozioni, esplorare ciò che non conoscono e imparare, attraverso le storie, a guardare oltre le proprie paure.

Attivo in Umbria dal 2007, il Teatro Laboratorio Isola di Confine nasce dall’incontro artistico e professionale tra Valerio Apice, attore, autore, regista, poeta ed educatore teatrale, e Giulia Castellani, attrice ed educatrice teatrale. La compagnia collabora stabilmente con le scuole e le amministrazioni di otto Comuni della Media Valle del Tevere, sviluppando un percorso di ricerca che mette in dialogo linguaggi artistici e culture del territorio. Al centro del suo lavoro c’è la creazione di occasioni di incontro e partecipazione, capaci di coinvolgere artisti, cittadini, famiglie, giovani e persone con talenti speciali.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Sabato 28 novembre – ore 18 “Insegnami a volare” – consigliato dai 6 anni

Domenica 29 novembre – ore 17 “Fiabe Scacciamostri” – consigliato dai 3 anni

Luogo: Centro di Aggregazione Giovanile, via Pio XII, Spongano.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Prenotazioni e informazioni: Tel. 388 1271999

infoultimifuochi@gmail.com

FUOCHI COMUNI – Stagione teatrale 2026-2027, prima parte

Ultimi Fuochi Teatro

Direzione artistica: Alessandra Crocco e Alessandro Miele.

Partner: Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Spongano, Unione dei Comuni Terre a Levante.

Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.