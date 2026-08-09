San Lorenzo al Samarinda, una notte sotto le stelle: Leuca balla in riva al mare

SANTA MARIA AL BAGNO – Il cielo di agosto, il rumore del mare e la musica fino a notte fonda. A Santa Maria di Leuca continua l’estate del Samarinda Beach House, che per la notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto, propone “Sky Full of Stars”, una serata pensata per ballare con lo sguardo rivolto verso il cielo, aspettando il passaggio delle stelle cadenti. Una cornice suggestiva per uno degli appuntamenti più affascinanti dell’estate nel Capo di Leuca, dove il divertimento incontra l’eleganza di una location direttamente sul mare. Santa Maria di Leuca si conferma così una delle mete più cool e raffinate del Salento, con un paesaggio unico e incantevole anche di notte. Al Samarinda la formula punta proprio sull’esperienza: mare, cielo stellato e musica diventano gli ingredienti di una notte di San Lorenzo che promette di accompagnare il pubblico fino a tardi.



Dalle 23.30 la consolle sarà affidata a Paolo Mele Dj, Dj Patisso e Niky Corrado, tre protagonisti chiamati a costruire il ritmo della serata alternando sonorità dance e selezioni capaci di seguire le diverse fasi della notte. Un viaggio musicale che partirà dalle atmosfere più avvolgenti per crescere progressivamente di intensità. Il titolo scelto per l’evento, “Sky Full of Stars”, racconta del resto lo spirito dell’appuntamento: celebrare una delle notti più attese dell’estate lasciandosi trasportare dalla musica, con il mare a pochi passi e la possibilità, tra un brano e l’altro, di alzare gli occhi e affidare un desiderio alle stelle cadenti. È questa l’immagine dell’estate che il Samarinda continua a proporre a Leuca: serate in riva al mare, buona musica e una scenografia naturale difficile da replicare altrove. E nella notte di San Lorenzo il grande spettacolo sarà anche sopra la pista, nel cielo del Salento.